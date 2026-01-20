Juan Valdez lanza café frío: una nueva forma de disfrutar el café colombiano

Juan Valdez acaba de anunciar el lanzamiento de Café Frío, una propuesta que lleva su inconfundible sabor a nuevas experiencias y momentos de consumo.

Se trata de un café liofilizado para preparación en frío que preserva sus atributos y aroma característicos, ofreciendo una alternativa conveniente para quienes buscan practicidad y calidad para cualquier momento del día.

Con esta novedad, la marca incursiona en una categoría con alto potencial de crecimiento en el país, alineándose con tendencias globales que impulsan el consumo de café frío liofilizado e instantáneo. Según la firma internacional de investigación de mercados Mordor Intelligence, el mercado mundial del café liofilizado crecerá un 6% anual hasta 2030, mientras que en Colombia se proyecta un aumento del 2,54% hasta 2031. Este escenario abre para Juan Valdez la oportunidad de conquistar nuevos consumidores, ampliar momentos de consumo y consolidarse como protagonista en la evolución de este grano a nivel global.

“Café Frío es una muestra tangible de cómo la innovación impulsa nuestra evolución como marca. No se trata solo de un nuevo producto, sino de una forma distinta de vivir el café colombiano: práctica, versátil y pensada para un consumidor activo, urbano y en movimiento, que quiere energía y agilidad en la preparación”, afirmó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez. Asimismo, agreg, “con esta referencia reafirmamos que en Juan Valdez la tradición y la innovación no compiten, se complementan para llevar nuestra esencia a nuevos momentos de consumo y a nuevas generaciones”.

El Café Frío llega como una alternativa que combina lo mejor del café premium 100% colombiano con la practicidad que exige el ritmo de vida actual. Este estará disponible en presentación de empaque flexible con cierre hermético Doypack de 120g en tiendas nacionales e internacionales, incluyendo mercados como México, Argentina, Ecuador, Paraguay y España.

Con este lanzamiento, Juan Valdez busca seguir posicionándose como un referente del café premium 100% colombiano en el país y el mundo, ampliando su relevancia entre públicos más jóvenes como millennials y Gen Z, y reafirmando su compromiso con el bienestar y el progreso de las más de 550.000 familias caficultoras que representa.