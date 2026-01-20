miércoles, enero 21, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

Juan Valdez lanza café frío: una nueva forma de disfrutar el café colombiano

Lanzamientos

Juan Valdez lanza café frío: una nueva forma de disfrutar el café colombiano

Juan Valdez acaba de anunciar el lanzamiento de Café Frío, una propuesta que lleva su inconfundible sabor a nuevas experiencias y momentos de consumo.

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 20, 2026

Se trata de un café liofilizado para preparación en frío que preserva sus atributos y aroma característicos, ofreciendo una alternativa conveniente para quienes buscan practicidad y calidad para cualquier momento del día.

Con esta novedad, la marca incursiona en una categoría con alto potencial de crecimiento en el país, alineándose con tendencias globales que impulsan el consumo de café frío liofilizado e instantáneo. Según la firma internacional de investigación de mercados Mordor Intelligence, el mercado mundial del café liofilizado crecerá un 6% anual hasta 2030, mientras que en Colombia se proyecta un aumento del 2,54% hasta 2031. Este escenario abre para Juan Valdez la oportunidad de conquistar nuevos consumidores, ampliar momentos de consumo y consolidarse como protagonista en la evolución de este grano a nivel global.

“Café Frío es una muestra tangible de cómo la innovación impulsa nuestra evolución como marca. No se trata solo de un nuevo producto, sino de una forma distinta de vivir el café colombiano: práctica, versátil y pensada para un consumidor activo, urbano y en movimiento, que quiere energía y agilidad en la preparación”, afirmó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez. Asimismo, agreg, “con esta referencia reafirmamos que en Juan Valdez la tradición y la innovación no compiten, se complementan para llevar nuestra esencia a nuevos momentos de consumo y a nuevas generaciones”.

El Café Frío llega como una alternativa que combina lo mejor del café premium 100% colombiano con la practicidad que exige el ritmo de vida actual. Este estará disponible en presentación de empaque flexible con cierre hermético Doypack de 120g en tiendas nacionales e internacionales, incluyendo mercados como México, Argentina, Ecuador, Paraguay y España.

Con este lanzamiento, Juan Valdez busca seguir posicionándose como un referente del café premium 100% colombiano en el país y el mundo, ampliando su relevancia entre públicos más jóvenes como millennials y Gen Z, y reafirmando su compromiso con el bienestar y el progreso de las más de 550.000 familias caficultoras que representa.

 

TAGS
Juan Valdez

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Alianzas

FIFA escoge a TikTok como plataforma para el Mundial 2026

Juan Diego Gómez Ramírez
enero 9, 2026
04
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
05
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
5
febrero
Evento virtual

Webinar: Video marketing 2026: cómo la IA Generativa está redefiniendo el ROI

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que las marcas crean.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Digital

Gente
por

Mercadeo