Flare se transforma en Omnicom Production LATAM, y se une al ecosistema de Omnicom Production

La agencia de producción anunció su nuevo nombre y sus objetivos clave para el 2026: pasar de 265 a 570 empleados, ahorrar entre 10 y 25% a sus clientes y lograr precisión anatómica en cada una de sus ejecuciones.

La reconocida productora Flare, con más de una década de trayectoria en Colombia y cinco años de presencia en mercados globales, ha anunciado su integración oficial a Omnicom Production, una de las redes de producción creativa más grandes e innovadoras del mundo.

Esta unión da origen a Omnicom Production LATAM, que establecerá su sede regional en Bogotá, apalancándose en el talento, la experiencia y la sólida cultura creativa que Flare ha desarrollado en la región.

Fundada en 2015 bajo la red BBDO, Flare ha protagonizado una evolución constante: de ser una unidad de contenido audiovisual a convertirse en una potencia de producción integral (full-service). Con un equipo de más de 250 empleados y un crecimiento sostenido de dos dígitos en los últimos cinco años, la agencia es hoy un referente en:

Producción audiovisual y diseño.

Desarrollo digital y automatización.

Eficiencia y escalabilidad para mercados internacionales.

La integración posiciona a Colombia como un Hub Estratégico de entrega global. Según Sergio López, CEO Global de Omnicom Production, el país se encuentra en la intersección ideal entre talento, tecnología y mentalidad global, lo que lo convierte en la base perfecta para fortalecer su modelo de producción.

Bajo el mantra "Craft That Works", la operación en Colombia combinará la creatividad local con la infraestructura de una red que cuenta con más de 5,600 empleados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Japón.

Como lo anunció P&M en diciembre de 2025, Omnicom Production LATAM estará bajo el liderazgo de juanita RodrÍguez, quien asume el rol de CEO para liderar esta nueva etapa de la compañía desde Bogotá. bajo su dirección, la operación se enfocará en consolidar a Colombia como el Hub estratégico de la región, integrando el legado de excelencia creativa de Flare con las nuevas capacidades tecnológicas y de inteligencia artificial de la red global para potenciar el servicio a mercados internacionales.

A la izquierda Sergio López, CEO de Omnicom Production; a la derecha Juanita Rodríguez, CEO de Omnicom Production LATAM.

Omnicom Production LATAM nace con una agenda clara: reinventar los modelos tradicionales mediante el uso de Inteligencia Artificial e integración tecnológica. El objetivo es diseñar experiencias de contenido más ágiles y conectadas que unan la creatividad con los resultados de negocio, asegurando un impacto medible en todo el recorrido del consumidor.