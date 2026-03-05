BAUM Festival 11: lanza un cartel para iniciar una nueva década de baile

El BAUM Festival anunció el cartel oficial de su edición número once, que se realizará el 22 y 23 de mayo de 2026 en Corferias. La programación reúne referentes históricos, artistas consolidados y nuevas voces de la escena electrónica global en dos jornadas dedicadas a la cultura de club.

Hay números que se leen como una suma. El once es uno de ellos: dos unidades que, al encontrarse, dejan de ser individuos aislados para convertirse en algo más grande. En el caso del BAUM Festival, ese número simboliza la evolución de una comunidad que durante más de una década ha crecido alrededor de la música electrónica y la experiencia colectiva de la pista de baile.

Con once ediciones, el festival entra en una nueva década consolidándose como una de las plataformas más relevantes para la cultura electrónica en la región. Su edición 2026, que se celebrará el 22 y 23 de mayo en Corferias, presenta un cartel que reúne referentes históricos, figuras consolidadas y nuevas voces del circuito global, reflejando la diversidad y el dinamismo que caracterizan al ecosistema electrónico actual.

Entre los principales nombres del cartel se encuentra Underworld, uno de los proyectos más influyentes en la historia de la música electrónica y responsables de clásicos que marcaron la cultura rave. También participará Disclosure con una presentación especial en formato DJ set, el dúo británico que contribuyó a llevar el house contemporáneo a una audiencia global.

A ellos se suman figuras clave de la escena electrónica internacional como Richie Hawtin, pionero del techno minimal y referente en la evolución del sonido electrónico; Nina Kraviz, una de las artistas más influyentes del techno contemporáneo; Joseph Capriati, habitual en los principales circuitos de clubes y festivales; y Paul Oakenfold, reconocido por su papel en la expansión global del trance y la cultura rave.

El cartel también destaca por una fuerte presencia de techno. Entre los artistas confirmados se encuentran Helena Hauff, referente del electro y acid analógico; el dúo Pan-Pot; Planetary Assault Systems, proyecto del productor Luke Slater; DJ Rush, figura histórica del techno de Chicago; y Avalon Emerson, reconocida por sus sets en algunos de los clubes y festivales más importantes del mundo.

Junto a estos nombres aparecerá una nueva generación de artistas que viene marcando el pulso actual de las pistas de baile. El festival recibirá a exponentes de la nueva ola del techno y la cultura rave como Novah, Pegassi, Malugi, ØTTA, Cera Khin, Alarico, ANNĒ, SNTS y 6EJOU, quienes representan la evolución reciente del sonido club europeo.

El line up también incluye el regreso de Adrian Mills, uno de los nombres más comentados de la nueva generación del hard techno, luego de su participación destacada en la edición anterior del festival.

La escena latinoamericana tendrá igualmente un papel relevante en esta edición. Entre los artistas confirmados se encuentran Nicola Cruz, productor ecuatoriano reconocido por su exploración de sonidos electrónicos con influencias andinas; Felipe Gordon, figura del house colombiano; y Nick Leon, productor que ha desarrollado una propuesta vinculada al sonido club de Miami. A ellos se suman talentos regionales como Aleja Vargas, Brenda y Noise Mafia.

La edición número once también contará con la participación de colectivos y plataformas internacionales como Intercell, Face2Face, Resident Advisor, Todalanoche y Unreal, que actuarán como anfitriones de algunos de los espacios del festival.

El encuentro se desarrollará durante dos noches en las que miles de asistentes volverán a reunirse para recorrer distintas visiones de la música electrónica y experimentar cómo una multitud puede transformarse en una sola energía colectiva frente a la pista de baile.

La preventa Aval ya se encuentra disponible. La venta general iniciará el sábado 7 de marzo a las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster.

