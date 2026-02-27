Llega a Colombia el OPPO A6 Pro 5G, un smartphone diseñado para durar con batería de larga duración y resistencia de grado militar

Bajo la campaña “No te falla como tu ex”, OPPO presentó hoy en Colombia el OPPO A6 Pro 5G, equipado con una enorme batería de 6.500 mAh con tecnología de carga rápida, que brinda a los usuarios una experiencia más confiable y segura. Gracias a su certificación IP69 contra agua y polvo, y a su resistencia a impactos de grado militar, el OPPO A6 Pro 5G se convierte en un compañero resistente y confiable para el uso diario.

El OPPO A6 Pro 5G fue desarrollado para acompañar el ritmo de la vida diaria —clases, trabajo, estudio, entretenimiento y creación de contenido— sin comprometer el desempeño. Bajo el concepto de campaña “No te falla como tu ex”, redefine el valor real de un smartphone: que funcione bien hoy y siga funcionando por más de cinco años.

“La serie OPPO A6 Pro 5G es la más potente en la historia de la Serie A, llevando sus capacidades a nuevos niveles en diseño, calidad de pantalla, cámara, batería y rendimiento general”, afirmó Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia. “Con estas especificaciones avanzadas, más usuarios podrán disfrutar de una experiencia móvil de siguiente nivel a un precio accesible”.

Batería ultra grande para durar más de 5 años

Basada en un diseño de celdas de grafito de alta densidad, la innovadora batería de 6.500mAh establece un nuevo estándar en la duración de la batería1 en smartphones. El OPPO A6 Pro 5G ofrece hasta 20,6 horas de reproducción de video en YouTube en 720p, 40,3 horas de llamadas con la pantalla apagada y 29 horas de llamadas de voz por WhatsApp, garantizando energía confiable durante todo el día en la que los usuarios pueden confiar.

“La tecnología de batería de larga duración ha sido siempre una prioridad para la Serie A. Con el OPPO A6 Pro 5G aumentamos la capacidad en un 20%, brindando una experiencia integral mejorada” señaló resalta Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia

Las pruebas indican que la batería mantiene más del 80% de su capacidad original después de 1.830 ciclos de carga, lo que equivale a más de cinco años de uso promedio. Además, gracias a la tecnología 80W SUPERVOOC™ Flash Charge, el dispositivo alcanza el 100% de carga en solo 60 minutos.

Resistencia integral para cada momento del día

El OPPO A6 Pro 5G continúa el legado de durabilidad y alto desempeño de la Serie A de OPPO. Gracias a su estructura unibody y a la protección de componentes clave mediante sellado con espuma y adhesivos, el A6 Pro 5G ha obtenido la certificación IP69 de resistencia al agua y al polvo, garantizando una protección efectiva contra diferentes tipos de líquidos y evitando la entrada de polvo en entornos exigentes.

En el exterior, el vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield brinda mayor protección contra rayones e impactos, mientras que en el interior, la aleación de aluminio AM04 de alta resistencia desarrollada por OPPO, probada para soportar hasta 1.000 flexiones, protege la tarjeta principal y otros componentes2 esenciales. Gracias a estas innovaciones en materiales y diseño, el OPPO A6 Pro 5G también cuenta con certificación de resistencia a impactos de grado militar.

Optimización integral para 5 años

El cambio ultrarrápido entre aplicaciones importantes, hace que todo fluya como debería. Pero la verdadera innovación es One-Tap Refresh, una nueva solución todo en uno que reúne diferentes optimizaciones manuales en una sencilla función. Usarla una vez al mes es suficiente para mantener tu teléfono como nuevo, mejorando el rendimiento hasta un 15% y reduciendo los tiempos de inicio en frío de tus 5 aplicaciones principales en un 20%. El OPPO A6 Pro 5G ha superado la prueba de fluidez táctil de 5 años de OPPO.

El OPPO A6 Pro 5G integra su función de Editor de IA que transforma imágenes cotidianas en fotografías de alta calidad gracias a herramientas inteligentes como Enfocar, que recupera la nitidez de fotos borrosas; Quitar destellos, que elimina reflejos en superficies de vidrio para capturar paisajes sin interferencias; y Borrador AI, que permite eliminar personas u objetos no deseados con un solo toque, entre otros.

Diseño premium con estilo insignia

Con solo 8 mm de grosor y un peso de apenas 185 g, además de un elegante marco unibody con textura metálica, el OPPO A6 Pro 5G es un dispositivo delgado y cómodo de sostener. Su diseño con biseles en los cuatro lados, con el borde más delgado de apenas 1,67 mm, y su pantalla de nivel IMAX con una relación pantalla-cuerpo del 93%, llevan la experiencia de juego y visualización de películas a un nuevo nivel.

Este impresionante diseño cobra vida en dos colores: Azul Estelar y Rosa Coral. Inspirados en la belleza de la naturaleza, cada acabado está elaborado con precisión para ofrecer una apariencia elegante, moderna y una sensación cómoda y distintiva al tacto.

Disponibilidad

El OPPO A6 Pro 5G está disponible desde hoy con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a un precio de $1.899.900 en los principales almacenes de cadena y distribuidores autorizados del país. Para mayor información, consulte la página oficial de OPPO Colombia.

