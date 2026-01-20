miércoles, enero 21, 2026

Effie Awards abre inscripciones y estrena categoría de Deporte y Entretenimiento

Effie Awards abre inscripciones y estrena categoría de Deporte y Entretenimiento

Con 20 años de presencia en el país, Effie Awards Colombia abrió la convocatoria para su edición 2026 e incorporó la categoría de deportes y entretenimiento, enfocada en reconocer la efectividad de estrategias desarrolladas en estos ámbitos.

Redacción P&M
 enero 20, 2026

Effie Awards Colombia anunció la apertura oficial de inscripciones para su edición 2026, en el marco de los 20 años de presencia del programa en el país. La convocatoria estará abierta desde este 20 de enero hasta el 9 de marzo y está dirigida a agencias, anunciantes y equipos de marketing in-house que hayan desarrollado campañas con resultados comprobables durante 2025.

Desde su llegada a Colombia, Effie ha centrado su reconocimiento en la efectividad de las estrategias de marketing y comunicación. En el país, el programa ha sido liderado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), licenciataria oficial de Effie Worldwide, que ha acompañado la evolución del reconocimiento a la efectividad publicitaria durante estas dos décadas.

Para la edición 2026, las campañas podrán inscribirse en un total de 54 categorías, organizadas entre categorías de industria y categorías especiales. Como novedad, Effie Awards Colombia incorpora la categoría Deportes y Entretenimiento, enfocada en estrategias desarrolladas alrededor de experiencias deportivas, contenidos de entretenimiento y plataformas que conectan marcas con audiencias.

Las campañas elegibles deberán haber sido implementadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El proceso de inscripción se realizará a través de la plataforma digital de Effie Awards Colombia y contará con tres fechas de cierre:

Primer corte: 9 de febrero
Segundo corte: 23 de febrero
Tercer corte: 9 de marzo

Con la apertura de esta convocatoria, Effie Awards Colombia da inicio a una nueva edición que coincide con dos décadas de operación del programa en el país, manteniendo su enfoque en la medición de resultados y la efectividad de las estrategias de comunicación comercial.

effie colombia

