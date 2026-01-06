Planeación financiera para pymes en 2026, según Kapital

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de un aumento del salario mínimo por decreto, las pymes enfrentan un incremento inmediato en sus costos fijos, especialmente en nómina.

El inicio de 2026 plantea decisiones financieras relevantes para las pequeñas y medianas empresas en Colombia, en un contexto marcado por el aumento de los costos laborales y un escenario de incertidumbre económica. El reciente decreto del Gobierno que estableció el nuevo salario mínimo implica un ajuste directo en la nómina de millones de empresas, en especial micro, pequeñas y medianas, que operan con márgenes ajustados y ciclos de recaudo prolongados.

A este escenario se suma la declaratoria de emergencia económica, que ha generado expectativa en el sector empresarial frente a posibles cambios en materia tributaria, gasto público y condiciones financieras. Aunque el alcance de estas medidas continúa en proceso de análisis, muchas pymes enfrentan un entorno en el que la gestión financiera adquiere mayor relevancia para mantener la liquidez y la operación diaria.

A partir de esta información resulta relevante si se tiene en cuenta que solo el 33,5 % de las empresas en Colombia permanece activa después de cinco años, según datos de Confecámaras. En muchos casos, los cierres no responden exclusivamente a una disminución en las ventas, sino a problemas relacionados con liquidez, desajustes de caja y manejo del endeudamiento, factores que pueden intensificarse cuando aumentan los costos fijos, como la nómina.

Adicionalmente, el acceso al crédito formal continúa siendo limitado para una parte significativa del tejido empresarial. Menos de una cuarta parte de las empresas logra acceder a financiamiento formal, de acuerdo con análisis del sistema financiero, lo que reduce las alternativas disponibles para absorber incrementos de costos o afrontar períodos de mayor incertidumbre económica.

Desde esta perspectiva, Kapital Colombia, fintech enfocada en soluciones financieras para pymes, señala algunos aspectos que las empresas suelen considerar al momento de tomar decisiones de financiamiento en un año marcado por el ajuste del salario mínimo y un entorno económico cambiante.

Entre ellos se encuentra la necesidad de dimensionar el impacto del aumento de los costos laborales, dado que el ajuste en la nómina representa un compromiso mensual permanente dentro de la estructura de costos fijos. También se destaca la importancia de alinear el crédito con el ciclo real de ingresos, especialmente en empresas cuyos pagos operativos son mensuales, mientras que los ingresos se reciben a plazos de 60 o 90 días.

Otro aspecto relevante es la diferenciación entre financiamiento para la operación diaria e inversión orientada al crecimiento. Cada uno responde a necesidades distintas y requiere condiciones y plazos específicos. Asimismo, se menciona la importancia de evaluar la capacidad de endeudamiento antes de recurrir a créditos de corto plazo para cubrir gastos fijos.

“En un entorno donde aumentan los costos laborales y persiste la incertidumbre económica, las pymes necesitan más herramientas, respaldo y planeación, y menos improvisación. El crédito puede ser una herramienta para sostener la operación y proteger la liquidez, siempre que se utilice con criterio y esté alineado al flujo de caja”, señaló Vivian Acuña, country manager de Kapital Colombia.

En cuanto a su operación en el país, Kapital Colombia reporta que, en tres años, ha desembolsado más de USD 50 millones en créditos, ha trabajado con más de 1.300 empresas y ha ampliado su presencia en Colombia. Durante este periodo, la compañía ha registrado crecimientos acumulados del 44 %, 50 % y 70 % en su base de clientes.

De cara a 2026, el panorama para las pymes colombianas continúa marcado por el reto de gestionar recursos financieros en un contexto de mayores costos e incertidumbre, donde la planeación y el manejo del flujo de caja se mantienen como elementos centrales en la toma de decisiones empresariales.

