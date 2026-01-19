Infobae Colombia impulsa la innovación y el crecimiento del periodismo digital

Infobae Colombia reafirma su posición como el portal de noticias más leído del país, de acuerdo con Comscore. Con un promedio mensual de 7.8 millones de usuarios únicos, 66 millones de páginas vistas y 89 millones de minutos de lectura, la edición colombiana se consolida como un actor clave dentro del panorama informativo nacional, alcanzando estos resultados en apenas cuatro años de operación.

El crecimiento sostenido de su audiencia refleja la solidez de una comunidad activa y en expansión, que valora una propuesta periodística 100% producida en el país por un equipo con visión local y enfoque global. Conformado por más de 50 periodistas especializados en política, economía, tecnología, deportes y entretenimiento, Infobae Colombia garantiza cobertura continua, contexto y profundidad en los temas más relevantes para los colombianos.

Un medio que innova para informar y conectar

Uno de los pilares del desarrollo de Infobae Colombia ha sido su capacidad para evolucionar constantemente y ofrecer una experiencia informativa alineada con las nuevas dinámicas de consumo digital. Combina periodismo de calidad con una mirada innovadora en formatos y narrativas, apostando por contenidos visuales, multimedia y experiencias interactivas que potencian la conexión con las audiencias.

Esta visión se traduce en soluciones de comunicación integrales, donde la creatividad, la tecnología y los datos se ponen al servicio de una comunicación más efectiva, auténtica y relevante.

Un socio estratégico para las marcas

Infobae Colombia se ha consolidado como un aliado estratégico para los anunciantes que buscan impacto real y afinidad con sus públicos. El equipo comercial, liderado por Romina Stekar, directora comercial global, y Eliana Rodríguez, jefa comercial de Colombia, impulsa soluciones de comunicación innovadoras que conectan a las marcas con sus audiencias a través de formatos de alto impacto, experiencias digitales y campañas personalizadas.

“Trabajamos de la mano con agencias y clientes, comprendiendo sus objetivos y el perfil de sus audiencias. Esa cercanía nos permite optimizar resultados y fortalecer el engagement en cada proyecto”, señaló Eliana Rodríguez, quien destacó el valor de la innovación y la adaptabilidad en un entorno digital en permanente transformación.

En el último año, Infobae Colombia ha registrado un crecimiento sostenido en tráfico, engagement y presencia de anunciantes locales, reforzando su posición como plataforma líder y socio estratégico del mercado publicitario colombiano.

“Nuestra apuesta es seguir ampliando la oferta de formatos digitales, fortalecer la relación con agencias y marcas, y reafirmar el compromiso de Infobae con el desarrollo del ecosistema de medios en la región”, subrayó Romina Stekar.

Infobae, entre los primeros medios del mundo en una alianza con Google

Infobae también obtuvo recientemente un reconocimiento internacional al ser seleccionado por Google para su nuevo programa global de alianzas con medios. La iniciativa, anunciada por Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, y Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas globales con medios, incluye la participación inicial de medios como Der Spiegel, The Guardian y Folha de S.Paulo. Infobae figura entre los representantes de Hispanoamérica en el proyecto.

La colaboración prevé el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas, experimentación con formatos innovadores y compensaciones económicas por la integración de los contenidos en los productos digitales de Google. Entre las novedades se encuentran sistemas de personalización de fuentes, generación automática de resúmenes mediante inteligencia artificial y una mayor visibilidad para el contenido periodístico dentro del ecosistema de Google.

Con presencia en más de 15 mercados y una audiencia global de 50 millones de usuarios únicos, Infobae refuerza su proyección como referente del periodismo digital en español, impulsado en innovación, solidez informativa y conexión real con sus comunidades.

