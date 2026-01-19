martes, enero 20, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

Infobae Colombia impulsa la innovación y el crecimiento del periodismo digital

Medios

Infobae Colombia impulsa la innovación y el crecimiento del periodismo digital

Infobae Colombia reafirma su posición como el portal de noticias más leído del país, de acuerdo con Comscore. Con un promedio mensual de 7.8 millones de usuarios únicos, 66 millones de páginas vistas y 89 millones de minutos de lectura, la edición colombiana se consolida como un actor clave dentro del panorama informativo nacional, alcanzando estos resultados en apenas cuatro años de operación.

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 19, 2026

El crecimiento sostenido de su audiencia refleja la solidez de una comunidad activa y en expansión, que valora una propuesta periodística 100% producida en el país por un equipo con visión local y enfoque global. Conformado por más de 50 periodistas especializados en política, economía, tecnología, deportes y entretenimiento, Infobae Colombia garantiza cobertura continua, contexto y profundidad en los temas más relevantes para los colombianos.

Un medio que innova para informar y conectar

Uno de los pilares del desarrollo de Infobae Colombia ha sido su capacidad para evolucionar constantemente y ofrecer una experiencia informativa alineada con las nuevas dinámicas de consumo digital. Combina periodismo de calidad con una mirada innovadora en formatos y narrativas, apostando por contenidos visuales, multimedia y experiencias interactivas que potencian la conexión con las audiencias.

Esta visión se traduce en soluciones de comunicación integrales, donde la creatividad, la tecnología y los datos se ponen al servicio de una comunicación más efectiva, auténtica y relevante.

Un socio estratégico para las marcas

Infobae Colombia se ha consolidado como un aliado estratégico para los anunciantes que buscan impacto real y afinidad con sus públicos. El equipo comercial, liderado por Romina Stekar, directora comercial global, y Eliana Rodríguez, jefa comercial de Colombia, impulsa soluciones de comunicación innovadoras que conectan a las marcas con sus audiencias a través de formatos de alto impacto, experiencias digitales y campañas personalizadas.

“Trabajamos de la mano con agencias y clientes, comprendiendo sus objetivos y el perfil de sus audiencias. Esa cercanía nos permite optimizar resultados y fortalecer el engagement en cada proyecto”, señaló Eliana Rodríguez, quien destacó el valor de la innovación y la adaptabilidad en un entorno digital en permanente transformación.

En el último año, Infobae Colombia ha registrado un crecimiento sostenido en tráfico, engagement y presencia de anunciantes locales, reforzando su posición como plataforma líder y socio estratégico del mercado publicitario colombiano.

“Nuestra apuesta es seguir ampliando la oferta de formatos digitales, fortalecer la relación con agencias y marcas, y reafirmar el compromiso de Infobae con el desarrollo del ecosistema de medios en la región”, subrayó Romina Stekar.

Infobae, entre los primeros medios del mundo en una alianza con Google

Infobae también obtuvo recientemente un reconocimiento internacional al ser seleccionado por Google para su nuevo programa global de alianzas con medios. La iniciativa, anunciada por Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, y Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas globales con medios, incluye la participación inicial de medios como Der Spiegel, The Guardian y Folha de S.Paulo. Infobae figura entre los representantes de Hispanoamérica en el proyecto.

La colaboración prevé el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas, experimentación con formatos innovadores y compensaciones económicas por la integración de los contenidos en los productos digitales de Google. Entre las novedades se encuentran sistemas de personalización de fuentes, generación automática de resúmenes mediante inteligencia artificial y una mayor visibilidad para el contenido periodístico dentro del ecosistema de Google.

Con presencia en más de 15 mercados y una audiencia global de 50 millones de usuarios únicos, Infobae refuerza su proyección como referente del periodismo digital en español, impulsado en innovación, solidez informativa y conexión real con sus comunidades.

También le puede interesar: Cuando informar ya no es suficiente: así evoluciona Semana como plataforma de contenidos

TAGS
Medios

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Alianzas

FIFA escoge a TikTok como plataforma para el Mundial 2026

Juan Diego Gómez Ramírez
enero 9, 2026
04
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
05
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
5
febrero
Evento virtual

Webinar: Video marketing 2026: cómo la IA Generativa está redefiniendo el ROI

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que las marcas crean.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Gente

Consumidor

Digital

Mercadeo