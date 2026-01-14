Vajillas Corona lanza colecciones pensadas en los más pequeños en esta temporada escolar

Con la llegada de la temporada escolar, Vajillas Corona presenta una propuesta especial para acompañar el regreso a clases de los más pequeños, a través de colecciones llenas de color, personajes animados y funcionalidad. La iniciativa responde a la importancia que tiene la experiencia visual en la alimentación infantil y al rol que cumple la mesa como un espacio de aprendizaje y conexión familiar.

Según una investigación de la Cornell University realizada por Brian Wansink y publicada en la revista científica Acta Pediátrica, los niños prefieren platos con mayor variedad visual, en la que haya presentes hasta siete elementos y seis colores, a diferencia de los adultos, que se inclinan por presentaciones más simples. Esta preferencia hace que los más pequeños se sientan más atraídos por la comida y más dispuestos a interactuar con ella cuando la presentación es llamativa y lúdica.

Bajo este enfoque, Vajillas Corona espera transformar la mesa en una extensión del universo de juegos, historias y aprendizajes de los niños, a través de su colección Disney y de propuestas complementarias pensadas especialmente para ellos. Los sets de desayuno y las piezas sueltas están diseñados para acompañar cada momento de comida y convertir las rutinas diarias en experiencias llenas de energía y alegría para comenzar la jornada escolar.

La colección Disney cuenta con licencias oficiales de Stitch, Mickey & Friends e Intensamente, cuyos diseños coloridos y personajes icónicos conectan con los intereses de los niños y hacen de la mesa un espacio más cercano, divertido y estimulante. “Queremos que el regreso a clases empiece en la mesa, con desayunos que inspiran imaginación y hábitos saludables. Nuestra colección con licencias de Disney une diseño, seguridad y practicidad para acompañar el aprendizaje de los niños desde casa”, señaló Mariana Ossa, jefe de la línea Hogar de Vajillas Corona.

Adicionalmente, Vajillas Corona presenta la colección Todos Juntos by ABACO, una propuesta con ilustraciones coloridas inspiradas en frutas y verduras. "Estas piezas invitan a disfrutar las mañanas con alegría, propósito y energía desde los primeros instantes del día", asegura la compañía en el comunicado oficial.

Más allá de su diseño moderno y divertido, esta colección tiene un fuerte componente social. Al elegir Todos Juntos by ABACO, las familias apoyan directamente a los Bancos de Alimentos de Colombia, contribuyendo a su misión de nutrir y transformar vidas.

La propuesta incluye sets de desayuno ideales para las rutinas escolares, así como piezas sueltas como platos y mugs, que permiten personalizar la mesa según los gustos de cada niño. De esta manera, Vajillas Corona reafirma su compromiso con ofrecer soluciones para el hogar que integran funcionalidad, diseño y experiencias significativas alrededor de la mesa.

