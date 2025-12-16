James Rodríguez será la nueva cara de una gigante tecnológica en Colombia durante 2026

La tecnología y el fútbol vuelven a encontrarse en una jugada maestra: James Rodríguez fue elegido como el nuevo embajador oficial de nubia en Colombia para el 2026, un movimiento que promete revolucionar la conversación tech en el país y reforzar la presencia de la marca en un mercado donde cada vez gana más terreno.

nubia, una compañía que en poco menos de un año ha logrado colarse entre las favoritas de quienes buscan smartphones potentes a buen precio, decidió que el capitán de la Selección Colombia era el aliado perfecto para ampliar su impacto. Y la apuesta tiene toda la lógica: James no solo es una figura deportiva de talla mundial, también es un apasionado por la tecnología, los videojuegos y el rendimiento de alto nivel.

Para Daniela Jiménez, gerente de mercadeo de nubia en Colombia, la respuesta es sencilla: un equipo siempre necesita un “10”, alguien que entiende el juego, organiza, lidera y marca la diferencia. Y en esa figura, James encaja como anillo al dedo.

“James cumple con esa visión: es disciplinado, comprometido, influyente y entiende el valor de la tecnología en el desempeño”, afirma la ejecutiva, quien además destaca su relación natural con los videojuegos y los dispositivos de alto rendimiento. Según ella, James busca lo mismo que nubia promete: velocidad, estabilidad, resistencia, larga duración y pantallas fluidas.

Un portafolio hecho para usuarios que exigen más

Durante el último año, nubia se ha movido con fuerza en Colombia, presentando equipos especializados para diferentes tipos de usuarios. Entre los más destacados están:

nubia Neo 3 y Neo 3 GT, orientados a gamers que necesitan procesadores potentes, refrigeración avanzada, pantallas rápidas y modos de juego dedicados.

nubia Focus 2 y Focus 2 Ultra, diseñados para quienes crean foto y video con sensores de alta capacidad, estabilización inteligente y procesamiento inmediato.

nubia Music 2, que apuesta por sonido de alto nivel, potencia y experiencia inmersiva sin accesorios.

nubia Air, ultradelgado, ultraliviano y con certificaciones IP68, IP69 e IP69K para enfrentar agua, polvo y condiciones extremas.

Todos estos equipos comparten una misma esencia: respuesta inmediata, eficiencia energética, diseño delgado, buena disipación de calor y navegación fluida gracias a un software optimizado que busca competir de tú a tú con marcas de gamas superiores.

La llegada de James no es un anuncio aislado. nubia planea reforzar su catálogo, apostar aún más fuerte por el ecosistema gamer, ampliar puntos de venta y mejorar tecnologías en cámara, batería y rendimiento en general. La marca ya está presente en más de 30 países, y Colombia se ha convertido en un mercado estratégico por la buena recepción de usuarios que quieren equipos poderosos sin pagar de más.

