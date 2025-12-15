Vanessa Garzón asume la Dirección de Cuenta del Leo Open Hub

Desde este rol, estará enfocada en fortalecer la relación con el cliente y la articulación de capacidades como data, medios, creatividad y estrategia.

Leo Open Hub, el modelo integrado del Publicis Groupe creado exclusivamente para el Grupo Bolívar, anuncia la incorporación de Vanessa Garzón como la nueva directora de cuenta. Desde este rol, Garzón tendrá a su cargo el liderazgo estratégico de la operación, con un enfoque en la integración de capacidades y el acompañamiento a las marcas del grupo.

“Asumir la Dirección de Cuenta en Leo Open Hub representa uno de los retos más enriquecedores de mi carrera. Este modelo me permite tener visión verdaderamente integral del negocio y tomar decisiones más estratégicas, informadas y conectadas con las necesidades reales de nuestros cliente”, asegura, la nueva directora de cuenta.

Uno de los focos de su gestión estará en el manejo de marcas del Grupo Bolívar, entre ellas Davivienda, desde una visión transversal del negocio. Su experiencia en cuentas regionales y en categorías de alta complejidad le ha permitido desarrollar una combinación entre planeación estratégica, operación y desarrollo de negocio, que ahora pondrá al servicio del Hub.

Desde la dirección de cuenta, Garzón se centrará sus esfuerzos en fortalecer la relación con el cliente y en demostrar el alcance del modelo diseñado específicamente para Davivienda, “Queremos que el cliente encuentre soluciones integrales, dinámicas y personalizadas, respaldadas en data, estrategia y creatividad. Cuando el talento se conecta con el entendimiento profundo del negocio, las ideas realmente se transforman” menciona Vanessa.

De cara a los próximos retos, para la directora de cuenta buscará identificar oportunidades relacionadas con la evolución del entorno digital, la incorporación de nuevas herramientas —incluida la inteligencia artificial— y el trabajo colaborativo de equipos con perfiles diversos. Su enfoque estará en impulsar el crecimiento del Hub mediante la integración de nuevas capacidades y el fortalecimiento del talento interno.

Además, este anuncio se enmarca con la dupla de Janeth Consuegra y Juan Gómez, quienes continúan trabajando en el posicionamiento de las marcas del Grupo Bolívar y en la consolidación del Hub dentro de la industria.

