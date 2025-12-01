Footprints AI LATAM: la nueva compañía del Grupo Visual Latina

Visual Latina con sus socios Eugenio Bory y Guadalupe Cano anuncia el lanzamiento de Footprints AI LATAM, una nueva compañía diseñada para acelerar el desarrollo del Retail Media en América Latina.

La iniciativa llega de la mano de Footprints Al, empresa líder en Europa con una plataforma SaaS omnicanal que está redefiniendo cómo retailers, marcas y agencias gestionan audiencias, datos y activaciones.

En esta nueva etapa, Agustín Otero, socio del grupo y líder de la productora digital Titan 7, asumirá la dirección de Footprints Al LATAM.

Durante los últimos años, el Retail Media se consolidó como el segmento de mayor crecimiento dentro de la industria publicitaria global.

Proyecciones internacionales anticipan que para 2025 superará incluso a la inversión en TV. En América Latina, los principales actores ya muestran una evolución acelerada -con Amazon, Mercado Ads y Walmart Connect a la cabeza- impulsados por su capacidad de medir el funnel completo y capitalizar datos de primera mano con granularidad y personalización en entornos digitales.

En este contexto, Footprints Al aporta una propuesta diferencial omnicanal, especializada en integrar a la tienda.

Gracias a su tecnología potenciada por Copilot Al permite a retailers construir sus propios ecosistemas de audiencias basados en 1P y 3Р Data, acceder a insights avanzados y ofrecer inventario de campañas tanto para marcas endémicas como no endémicas.

La plataforma integra el ecosistema online, offline y la tienda, todo en un mismo lugar.

ERP, eCommerce, Apps, Redes, Pantallas digitales, CMS, CRM, WA, Loyalty, Sensores, Cámaras hasta radio, todo medio del retailer convirtiendo cada punto de contacto en una oportunidad de comunicación, medición y monetización,l desde awareness hasta conversión, full funnel.

"Estamos en un momento clave para la región, es momento de mucho cambio. El Retail Media dejó de ser una promesa para convertirse en un nuevo medio, con un modelo de negocio sostenible y escalable que cambia el modelo de negocio para el retail y el mix de medios para los anunciantes. Con Footprints AI LATAM queremos acompañar a los retailers, marcas y agencias en este recorrido y ayudarlos a monetizar data a otro nivel. La tienda física paso a ser el oceano azul a conquistar, digitalizar uniendola al mundo digital", explica Agustín Otero.

Footprints Al ya trabaja con más de 20 retailers en Europa, activando campañas para grandes marcas de consumo masivo, bancos, telcos y automotrices. Estas compañías utilizan la plataforma para ejecutar estrategias personalizadas basadas en datos, optimizar inversiones con métricas como iROAS, venta incremental y personalización de forma omnicanal en serio.

Con la llegada a Latinoamérica, el objetivo es sentar las bases de un nuevo ecosistema regional de Retail Media, con estándares de operación, medición y resultados comparables a los mercados más avanzados. "Estamos muy entusiasmados, es un desafío espectacular, combinamos el mundo del retail, el Shopper Marketing junto con el mundo de Media y la Al en una misma agenda basada en Data full funnel, el nuevo petróleo", agrega Otero.

