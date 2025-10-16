HubSpot lanza autodiagnóstico de IA para pymes colombianas

La iniciativa busca orientar a las pequeñas y medianas empresas en un momento en que gran parte de ellas enfrenta dificultades para implementar IA y sostenerse en el mercado.

Las pequeñas y medianas empresas representan el 99,5% del tejido empresarial en Colombia y generan cerca del 65% del empleo nacional, según cifras de Confecámaras. Sin embargo, siete de cada diez no superan los cinco años de operación, lo que evidencia los desafíos que enfrenta este sector. A partir de esto, la plataforma de CRM HubSpot presentó un autodiagnóstico gratuito que le permite a las compañías evaluar su nivel de preparación frente a la adopción de inteligencia artificial (IA).

El cuestionario, compuesto por 15 preguntas en línea, analiza dimensiones como la gestión de datos, la cultura digital, la automatización de procesos y el uso de herramientas basadas en IA. Su objetivo es ayudar a las pymes a identificar si cuentan con las condiciones necesarias para integrar esta tecnología de forma estratégica, a través de elementos como datos unificados, equipos alineados, gobernanza clara y preparación cultural. En menos de cuatro minutos, las empresas obtienen un resultado con recomendaciones y un perfil que orienta sobre los pasos a seguir para avanzar en su madurez tecnológica.

A partir del estudio regional de HubSpot ¿Está realmente la IA generando ROI en los equipos de marketing en 2025?, se encontró que cada ocho de cada diez profesionales en Latinoamérica que han implementado inteligencia artificial reportan mejoras en sus métricas de desempeño: un 47% identifica avances significativos y un 37% avances moderados.

"Queremos que las pymes colombianas tengan un punto de partida claro frente a la inteligencia artificial. No se trata sólo de implementar nuevas herramientas, sino de comprender cómo pueden integrarlas en su estrategia para competir en un entorno cada vez más digitalizado y exigente", dice Juan Sebastián Molano, Senior Marketing Managere HubSpot para Latinoamérica.

Sí desea este autodiagnóstico y en conocer su nivel de preparación frente a la IA puede ingresar a: https://offers.hubspot.es/diagnostico-empresa-ia.

