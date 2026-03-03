Organización Terpel y Bull Marketing convierten estrategia en metales

Los reconocimientos obtenidos en el Festival Internacional de Marketing FIP 2025 consolidaron la alianza entre Organización Terpel y Bull Marketing como un modelo enfocado en resolver desafíos del mercado, entender las audiencias y convertir ideas en experiencias con resultados medibles para la compañía.

Desde 2023, Organización Terpel confió en Bull Marketing para asumir retos estratégicos como su Seminario de Mercadeo. En 2024, la agencia lideró el Plan Choque para Lubricantes Terpel en Bogotá, iniciativa orientada a recuperar el conocimiento de marca, dinamizar las ventas y fortalecer la relación con los actores de la cadena de distribución en los puntos de venta.

“El reto era dejar de pensar en acciones aisladas y construir un plan que involucrara todos los eslabones de la cadena”, explica Lorenza Arroyave, directora de mercadeo de Lubricantes Organización Terpel. La estrategia integró a los dueños de talleres, centros de lubricación, fuerzas de ventas y asesores comerciales, para combinar incentivos, visibilidad permanente, activaciones y plataformas tecnológicas para el seguimiento en campo.

Implementado en Bogotá durante cinco meses y medio, el Plan Choque impactó 175 puntos de venta y superó las metas, con un crecimiento de 28% en ventas, equivalente a 159% del cumplimiento del volumen.

La ejecución se apoyó en indicadores claros, control de cobertura y frecuencia, y una planeación rigurosa. En 2025, evolucionó a una estrategia nacional: Plan de la Mejor Energía de Lubricantes Terpel.

El trabajo conjunto también llegó al terreno experiencial con Lubricantes Mobil en la Feria de las 2 Ruedas en Medellín (mayo de 2025), donde Organización Terpel encargó a Bull Marketing un stand inmersivo que conectó la marca con la cultura motera. Con más de 120 metros de pantallas, shows y actividades interactivas, fue el espacio más llamativo del evento.

La alianza fue reconocida con premios de Oro, Plata y Bronce en el Festival Internacional de Marketing FIP por estrategias 360°, desarrolladas entre 2023 y 2025, traducidas en decisiones con impacto real en una categoría fragmentada. Para Organización Terpel, estos galardones ratifican que una estrategia bien planeada y ejecutada con un socio especializado convierte los retos en resultados medibles y reconocidos internacionalmente.

