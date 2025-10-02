Vélez se une a Women to Watch 2025 para exaltar el liderazgo femenino del país

La marca se une a la Revista P&M para rendir homenaje a las mujeres que están transformando el mundo del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones, a través de Women to Watch 2025.

Women to Watch es un espacio anual liderado por la Revista P&M para exaltar a las mujeres que están transformando el mundo del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones. En el marco de este importante reconocimiento, Vélez se une como patrocinador oficial reafirmando su compromiso con el liderazgo femenino del país.

Este evento celebra cada año, desde el 2015, a las mujeres que, gracias a su liderazgo, visión e impacto en la industria, se han convertido en referentes indiscutibles del sector. Al sumarse a esta iniciativa, Vélez rinde homenaje a quienes inspiran y abren camino para nuevas generaciones de mujeres profesionales en Colombia.

“Como marca estamos orgullosos de participar en escenarios como este que visibilizan el trabajo de las mujeres y su contribución a las diferentes industrias colombianas. Nos emociona ser parte de Women to Watch porque a través de esta iniciativa no solo se exaltan trayectorias ejemplares, también se construye un legado de inspiración y transformación”, expresó Juliana Quintero, directora de Marketing de Vélez.

El apoyo de Vélez a Women to Watch se alinea con el legado de valores corporativos y sostenibilidad de la marca y con su enfoque profundo en la equidad y el desarrollo de las mujeres en diferentes territorios.

Vélez es reconocida por impulsar iniciativas sociales que generan oportunidades de formación y empleo digno para las mujeres de la región, especialmente de Amagá (Antioquia), lugar donde está ubicada la mayoría de su producción. Estas acciones fortalecen el tejido social local y reflejan el propósito de la compañía de generar un impacto positivo y duradero en las comunidades.

Actualmente, de los más de 4.500 colaboradores de Vélez, el 54% son mujeres que ocupan cargos administrativos y operativos, lo que demuestra su responsabilidad con la equidad de género dentro de su cultura organizacional.

Vélez se une a Women to Watch para exaltar la labor de las mujeres que contribuyen a las industrias desde sus profesiones, pero especialmente para ratificar su convicción de que el liderazgo femenino es fundamental para construir un país más competitivo, creativo y justo.

