NP Digital revela cómo la Inteligencia Artificial impacta a las estrategias de SEO

Este reporte es un análisis que revela cómo la inteligencia artificial transforma los hábitos de búsqueda de los usuarios y las estrategias de SEO de los especialistas en marketing.

El informe, está ejecutado por medio de encuestas a 1.000 usuarios de búsqueda y 600 profesionales de marketing, muestra que el impacto de las AI Overviews (AIO) no ha reducido el tráfico web como se temía inicialmente. Por el contrario, el 56% de los marketers reporta un incremento en el tráfico desde su lanzamiento y un 36% asegura que se ha mantenido estable.

En cuanto a la interacción de los usuarios, solo el 15% afirma que ha dejado de hacer clic en enlaces tras ver un resultado de AIO, lo que sugiere que aún existe una demanda por contenido detallado.

El estudio también encontró que tres de cada cuatro usuarios no han notado errores importantes en los resultados de AIO, aunque persisten inquietudes: el 91% de los encuestados expresa preocupación por la desinformación o sesgo en estas respuestas. Entre quienes sí detectaron problemas, los más frecuentes son inexactitudes (51%), contenido irrelevante (21%) e información desactualizada (21%).

Por el lado de los especialistas en marketing, el informe evidencia una apuesta clara hacia el futuro de la búsqueda con AI. Un tercio de ellos considera que estas herramientas representarán entre el 25% y el 50% de la actividad de búsqueda en el próximo año. Para adaptarse, el 51% ya rastrea la visibilidad de sus marcas en plataformas de AI, mientras que un 38% está en proceso de hacerlo. Las principales acciones que planean implementar son invertir en herramientas de monitoreo de visibilidad (45%), generar contenido más conversacional (45%) y optimizar long-tail keywords (40%).

Nikki Lam, vicepresidenta de SEO de NP Digital, señaló que "Las búsquedas sin clicks no son nuevas, pero el aumento de las AIO ha acelerado su crecimiento y está reconfigurando cómo los usuarios interactúan con la búsqueda, impactando a muchas marcas. Tu mix de tráfico probablemente se verá un poco diferente en 2025 y hacia delante. Estos datos refuerzan la importancia de mantenerse ágil; las marcas que adopten una estrategia de optimización de search everywhere estarán mejor posicionadas para mantener la visibilidad y ubicarse en la delantera".

Para conocer los takeaways del nforme de Tendencias de Búsqueda Orgánica 2025 de NP Digital lo encuentra disponible en: advanced.npdigital.com/search-engine-rewind.

