Fabricación en China con riesgo cero: la propuesta de Will Enterprise para los constructores colombianos

Will Enterprise quiere redefinir cómo los constructores colombianos importan insumos desde China, ofreciendo un modelo que promete control total, cero incertidumbre y precios competitivos.

El sector de la construcción en Colombia se prepara para un 2026 con mejores perspectivas, pero también con retos conocidos: control de costos, estabilidad en la cadena de suministro y garantía de calidad en insumos clave. En ese contexto, Will Enterprise —empresa fundada por colombianos con operación directa en China— presenta un modelo diseñado para reducir la incertidumbre que históricamente ha acompañado la importación desde ese mercado.

La compañía ofrece un esquema que denomina “Fabricación en China con Riesgo Cero”, centrado en control total del proceso, transparencia y acompañamiento permanente. Su apuesta apunta a resolver los vacíos que enfrentan los constructores al contactar fabricantes asiáticos: barreras culturales, diferencias en estándares de calidad, procesos poco visibles y logística compleja.

“Nosotros no vendemos un producto, vendemos certeza. El constructor colombiano no debe enfrentarse a una ‘caja negra’. Nuestro trabajo es abrirla y darle visibilidad y control”, explica el equipo de Will Enterprise.

Will Enterprise concentra su operación en Weifang, Shandong, una zona estratégica para la producción industrial en China. Allí cuenta con fábricas especializadas en vidrio arquitectónico, puertas y ventanas de aluminio, estructuras metálicas, fachadas, cerramientos y cubiertas, sumando un área total de 182.000 m².

Un equipo de más de 480 profesionales se encarga de todo el flujo: diseño, selección de insumos, producción y ensamblaje. La operación está soportada por sistemas automatizados, lo que permite entregas puntuales, alta capacidad de respuesta y productos alineados con estándares internacionales exigentes.

Su propuesta se sostiene sobre tres pilares:

1. Costos optimizados: eliminan intermediarios y controlan toda la cadena, lo que permite precios competitivos sin comprometer calidad.

2. Calidad garantizada: cada lote cuenta con trazabilidad completa y controles en cada etapa.

3. Respuesta rápida: ka capacidad instalada permite atender proyectos de gran escala o cronogramas exigentes.

Un puente humano entre dos culturas

Uno de los diferenciales de la empresa es su equipo multicultural, que opera como un “puente humano” entre Latinoamérica y China. Más allá de la traducción del idioma, la compañía se enfoca en traducir expectativas, formas de trabajo y criterios técnicos. Esto reduce riesgos, evita retrasos por malentendidos y asegura que el resultado final cumpla con las especificaciones del cliente colombiano.

Una oportunidad para la competitividad del sector

Con un mercado local que busca ser más eficiente en costos y tiempos, la fabricación directa en China con un aliado confiable se posiciona como una alternativa estratégica. Para los constructores, la propuesta de Will Enterprise representa la posibilidad de integrar procesos más competitivos sin perder control, calidad ni seguridad.

La compañía plantea que su modelo es una invitación a construir con certeza: cada fase del proyecto está respaldada por un equipo que domina tanto la operación en China como las necesidades del mercado colombiano.

