Doja Cat y Kris Jenner protagonizan la primera campaña global de Nicola Formichetti para MAC Cosmetics

Dos íconos de generaciones distintas, Doja Cat y Kris Jenner, se unen bajo la mirada creativa de Nicola Formichetti, nuevo director Creativo Global de M·A·C Cosmetics, en la campaña “I Only Wear M·A·C”, una declaración visual que celebra la autenticidad, la autoexpresión y el poder de la piel real.

Fotografiada por Inez & Vinoodh, la campaña —en blanco y negro— retrata a un elenco diverso “vestido” únicamente con M·A·C, simbolizando fuerza, confianza y autenticidad. Es el debut de Formichetti al frente de la dirección creativa de la marca, quien aporta una visión audaz, inclusiva y profundamente conectada con la cultura digital y pop que ha marcado su trayectoria en la moda.

Hijo de madre japonesa y padre italiano, Formichetti ha sido director de moda en Dazed & Confused y responsable de la dirección artística de Mugler y Diesel. Su estilo vanguardista imprime una nueva identidad visual a M·A·C, en la que el maquillaje se convierte en un lenguaje de autoexpresión sin límites.

En esta primera entrega de su propuesta global “Studio Moment”, Formichetti presenta a Doja Cat, ganadora del GRAMMY y nueva Embajadora Global de M·A·C, y a Kris Jenner, empresaria e ícono de la cultura pop, como protagonistas de una campaña que redefine lo que significa “llevar M·A·C”.

Ambas representan la dualidad que define a la marca: creatividad y elegancia, energía y sofisticación. Doja Cat encarna la versatilidad de Studio Fix Fluid SPF 15, mientras Kris Jenner refleja el poder y la confianza de Studio Fix Fluid y Studio Fix Powder, fórmulas que responden a las demandas del ritmo real de la vida moderna.

La serie también cuenta con figuras como Gabbriette, Amar Akway, Kiko Mizuhara, Devyn Garcia, Kristen McMenamy, Cortisa Star y el creador Bach Buquen, quienes ponen a prueba la resistencia y luminosidad de la línea M·A·C Studio, diseñada para acompañar cada momento —del escenario al gimnasio, de la cocina a la alfombra roja—.

“‘I Only Wear M·A·C’ simboliza una actitud: la confianza de llevar la piel como una declaración personal. Nicola aporta una energía fresca que refuerza nuestro legado inclusivo y celebra la diversidad en todas sus formas”, afirmó Aïda Moudachirou-Rebois, vicepresidenta sénior y gerente general global de M·A·C Cosmetics.

Con “Studio Moment”, M·A·C reafirma su liderazgo en la categoría de bases y su compromiso con el arte, la autenticidad y la autoexpresión —valores que han definido a la marca por más de cuatro décadas y que ahora miran hacia el futuro bajo la visión de Nicola Formichetti.

