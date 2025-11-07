sábado, noviembre 08, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Doja Cat y Kris Jenner protagonizan la primera campaña global de Nicola Formichetti para MAC Cosmetics

Campañas

Doja Cat y Kris Jenner protagonizan la primera campaña global de Nicola Formichetti para MAC Cosmetics

Dos íconos de generaciones distintas, Doja Cat y Kris Jenner, se unen bajo la mirada creativa de Nicola Formichetti, nuevo director Creativo Global de M·A·C Cosmetics, en la campaña “I Only Wear M·A·C”, una declaración visual que celebra la autenticidad, la autoexpresión y el poder de la piel real.

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 7, 2025

Fotografiada por Inez & Vinoodh, la campaña —en blanco y negro— retrata a un elenco diverso “vestido” únicamente con M·A·C, simbolizando fuerza, confianza y autenticidad. Es el debut de Formichetti al frente de la dirección creativa de la marca, quien aporta una visión audaz, inclusiva y profundamente conectada con la cultura digital y pop que ha marcado su trayectoria en la moda.

Hijo de madre japonesa y padre italiano, Formichetti ha sido director de moda en Dazed & Confused y responsable de la dirección artística de Mugler y Diesel. Su estilo vanguardista imprime una nueva identidad visual a M·A·C, en la que el maquillaje se convierte en un lenguaje de autoexpresión sin límites.

En esta primera entrega de su propuesta global “Studio Moment”, Formichetti presenta a Doja Cat, ganadora del GRAMMY y nueva Embajadora Global de M·A·C, y a Kris Jenner, empresaria e ícono de la cultura pop, como protagonistas de una campaña que redefine lo que significa “llevar M·A·C”.

Ambas representan la dualidad que define a la marca: creatividad y elegancia, energía y sofisticación. Doja Cat encarna la versatilidad de Studio Fix Fluid SPF 15, mientras Kris Jenner refleja el poder y la confianza de Studio Fix Fluid y Studio Fix Powder, fórmulas que responden a las demandas del ritmo real de la vida moderna.

La serie también cuenta con figuras como Gabbriette, Amar Akway, Kiko Mizuhara, Devyn Garcia, Kristen McMenamy, Cortisa Star y el creador Bach Buquen, quienes ponen a prueba la resistencia y luminosidad de la línea M·A·C Studio, diseñada para acompañar cada momento —del escenario al gimnasio, de la cocina a la alfombra roja—.

“‘I Only Wear M·A·C’ simboliza una actitud: la confianza de llevar la piel como una declaración personal. Nicola aporta una energía fresca que refuerza nuestro legado inclusivo y celebra la diversidad en todas sus formas”, afirmó Aïda Moudachirou-Rebois, vicepresidenta sénior y gerente general global de M·A·C Cosmetics.

Con “Studio Moment”, M·A·C reafirma su liderazgo en la categoría de bases y su compromiso con el arte, la autenticidad y la autoexpresión —valores que han definido a la marca por más de cuatro décadas y que ahora miran hacia el futuro bajo la visión de Nicola Formichetti.

También le puede interesar: Las joyerías tradicionales se reinventan: el giro de Sterling para atraer a una nueva generación

TAGS
Maquillaje

LO MÁS LEÍDO

01
Campañas

Brilla iluminó las ciudades del país para rendir homenaje a los héroes cotidianos

Redacción P&M
noviembre 6, 2025
Brilla
02
Entrevista

“En Colombia la pasión se nota en todo”, Denise Picot

Laura Niño
noviembre 6, 2025
Denise P
03
Alianzas

BBVA y SAP firman una alianza para mejorar los servicios en banca corporativa y empresas

Redacción P&M
noviembre 4, 2025
04
Eventos P&M

Creators by P&M 2025: la Creator Economy se toma el escenario

Juanita Rico
septiembre 22, 2025
05
Alianzas

Alianza para promover una menstruación más consciente con panties menstruales subsidiados

Redacción P&M
octubre 31, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO
World, nuevo patrocinador de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025
Ryan

OTRAS SECCIONES

Mercadeo

Digital
Portda

Gente

Consumidor