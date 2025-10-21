martes, octubre 21, 2025

El miedo como plataforma para avanzar con la IA

Video Columna

En este nuevo capítulo de video columna, Santiago Martínez, Senior Business Developer en Symanto reflexiona sobre uno de los mayores retos que enfrentan las compañías al momento de implementar nuevas tecnologías: el miedo a equivocarse.

Redacción P&M
 octubre 21, 2025

Santiago Martínez, destaca que a partir de su experiencia trabajando con agentes de IA, explica cómo ese temor, común en procesos de cambio, puede convertirse en un obstáculo para avanzar, pero también en una oportunidad para aprender y evolucionar.

Por ejemplo, la adopción tecnológica no debe verse como un salto al vacío, sino como un proceso por etapas. Además, en esta video columan se propone, por ejemplo, implementar pilotos controlados y comenzar con un número limitado de tareas antes de escalar la operación a más equipos dentro de la organización.

De esta manera, las empresas pueden medir resultados, ajustar procesos y disminuir la resistencia al cambio. Además, resalta la importancia de hacerlo de la mano de aliados tecnológicos con experiencia y casos de éxito comprobados, lo que brinda mayor confianza en el proceso.

La videocolumna cierra con una invitación a no paralizarse ante los retos que implica la inteligencia artificial, sino a asumirlos con una mentalidad de aprendizaje y mejora continua e incluso recorando que cada avance tecnológico empieza por una decisión: atreverse a dar el primer paso.

Videocolumna

