WPP Media, fue la red más premiada en Cannes Lions 2025

WPP Media cerró Cannes Lions 2025 como la compañía de medios más premiada del festival. Con un total de 77 Leones —entre ellos 9 Grand Prix y trofeos Titanium— la firma superó a otros participantes del sector y destacó según en su comunicado, el rol estratégico del medio en la construcción de campañas reconocidas a nivel global.

Este resultado, lo atribuyen al trabajo conjunto entre agencias, clientes y marcas, y al modelo que combina la creatividad, estrategia e integración en distintas regiones. “Estos reconocimientos no solo celebran el trabajo creativo, sino que colocan al contenido y al entretenimiento como fuerzas clave dentro de las estrategias de negocio. Desde Latam, estamos orgullosos de contribuir con ideas que cruzan fronteras y conectan profundamente con las audiencias”, destacad Axel Aldana, director de contenido y entretenimiento de WPP Media Latam.

Uno de los momentos centrales de esta edición fue el reconocimiento a Mindshare, que ganó el Grand Prix en la categoría Media Lions con la campaña Dove Real Beauty Redefined for the AI Era, un logro que no alcanzaba una agencia de medios de forma independiente desde el 2018.

EssenceMediacom, Mindshare y Wavemaker realizaron contribuciones a su conteo total:

EssenceMediacom: 26 Leones

26 Leones Mindshare: 23 Leones

23 Leones Wavemaker: 22 Leones

En total, WPP Media obtuvo:

9 Grand Prix y Titanium

13 Leones de Oro

10 Leones de Plata

35 Leones de Bronce

1 Young Lion

Las marcas que más reconocimientos obtuvieron junto a la red fueron Unilever (18 Leones), AXA (13 Leones) y The Coca-Cola Company (12 Leones). Todas participaron con campañas centradas en creatividad aplicada, entretenimiento y uso estratégico de medios.

“Los premios de este año en Cannes Lions son una prueba del poder del medio para liderar —no solo acompañar— grandes ideas. Estos resultados reflejan la fortaleza de WPP Media, la confianza de nuestros clientes y socios, y nuestro compromiso continuo con la colaboración, la innovación y la inteligencia aplicada”, puntualiza Brian Lesser, CEO Global de WPP Media.

