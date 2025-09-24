Juan Valdez lanza su primera bebida con proteína: un frappé que une café y funcionalidad en una sola experiencia

Esta bebida, que estará disponible a partir del 24 de septiembre en tiendas Juan Valdez seleccionadas y plataformas digitales del país en las que la marca tiene presencia, llega para complementar el portafolio de productos funcionales y enfocados en el bienestar de las personas.

Se trata de una propuesta fría tipo frappé, elaborada a base de café premium 100% colombiano y con proteína de suero (whey) con sabor a vainilla, 20 gramos de proteína por porción. Este producto está pensado para ofrecer no solo una experiencia refrescante, sino también un valor nutricional concreto.

“Esta innovación representa un avance estratégico para Juan Valdez, ya que nos permite diversificar la experiencia del café más allá de lo tradicional, integrando funcionalidad y bienestar en una propuesta que conecta con nuevas generaciones de consumidores”, comentó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez. Asimismo, agregó que, “hoy, más que nunca, el café también puede ser parte de un estilo de vida activo, balanceado y moderno”.

El nuevo frappé de café con proteína responde a una necesidad creciente en el mercado: la búsqueda de bebidas que combinan sabor, nutrición y conveniencia en un solo formato. Esta idea no solo inspiró su creación, sino que guió todo su diseño, pensado para integrarse fácilmente en la rutina de los consumidores que buscan una opción para comenzar el día, acompañar su rutina de ejercicio o simplemente recargar energía de forma consciente con propósito y sabor.

Como parte de esa evolución, esta bebida se integrará de forma permanente a la línea de Vitales de Juan Valdez. Estará disponible en tiendas Juan Valdez seleccionadas, así como en la app oficial y plataformas de domicilio en Colombia.

Con este desarrollo, Juan Valdez refuerza una vez más su compromiso con la innovación centrada en el consumidor, respondiendo a las dinámicas del bienestar, la funcionalidad y el consumo consciente, mientras sigue explorando nuevas formas de llevar el café colombiano a contextos contemporáneos, sin perder lo que lo hace único: generar valor, conectar con las personas a través de productos que transforman rutinas en experiencias y que elevan, desde el origen, su impacto positivo.

