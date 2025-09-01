Juan Guillermo Cuadrado expande su marca de ropa a México

Además de buscar cerrar el año con ventas cercanas a US$400.000 en este mercado, el objetivo es que la línea de Cuadrado y sus diferentes prendas logren llegar a Europa en 2026.

El futbolista Juan Guillermo Cuadrado anunció la llegada de su línea de zapatillas a México en alianza con la marca colombiana QUEST. La incursión está prevista para los próximos meses y tiene como meta alcanzar ventas por US$400.000 al cierre de 2025. El objetivo proyectado a 2026 es llegar a US$1 millón.

La primera colección del jugador, denominada “95JC”, se lanzó en 2024 y vendió más de 3.000 pares en tres meses, con una facturación superior a $1.000 millones en Colombia. A esta se suma la cápsula Friends & Family, que contará con 200 unidades por referencia y tendrá como foco de distribución a Medellín y Cali. Cada sneaker incluye una etiqueta inteligente con tecnología Certiblock, que actúa como certificado digital para garantizar su autenticidad.

Según comunicado oficial, comentan que el mercado de zapatillas en México proyecta desde 2023 más de US$1.990 millones para 2030, con un crecimiento anual compuesto de 3,9% entre 2024 y 2030, datos compartidos por Grand View Research. Ahora bien, Colombia y México se consideran como puntos clave de distribución para la marca.

De acuerdo con Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST, “México representa un mercado vibrante y con un fuerte apetito por la moda urbana. Nuestro modelo de operación semimixta, con equipo inhouse y outhouse, nos permite entrar con solidez y crecer con visión de largo plazo”.

Por su parte, “Queremos contar historias reales a través del diseño. Cada sneaker es una extensión de mi vida dentro y fuera de la cancha, un símbolo de perseverancia y gratitud hacia mis raíces”, explicó Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador del Pisa en Italia.

