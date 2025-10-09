El Festival Ondas Bogotá anuncia su llegada a Colombia

El festival se realizará entre el 13 y el 22 de febrero de 2026 en el Parque Simón Bolívar e incluirá la primera presentación de The Cardigans en el país.

¿Qué es un festival de ciclo? Ondas Bogotá llega para explicarlo y hacerlo realidad el próximo 13 al 22 de febrero de 2026. Este formato se desarrolla en varias fechas y propone una experiencia con uno o dos artistas por noche, en un mismo escenario, al aire libre y con una programación diversa, pues entiendes que esto está enfocado en un público que no busca lo masivo, sino experiencias musicales más cercanas y personalizadas.

La primera edición de Ondas se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y reunirá a artistas nacionales e internacionales. En su cartel se encuentra:

Febrero 13: Ivy Queen + Villano Antillano

Febrero 14: The Cardigans

Febrero 19: Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja

Febrero 20: Justin Quiles + Ovy on the Drums

Febrero 21: Jerry Rivera

Febrero 22: Encanto de Disney (Sinfónico)

Cabe destacar que esta será la primera vez que The Cardigans se presenten en Colombia, en una de las seis fechas que conforman la programación. Las entradas podrán adquirirlas por día o para el ciclo completo a través de www.festivalondas.com.

“En ondas, nos mueve la música y navegamos entre sonidos, géneros y artistas. No creemos en los placeres culposos, sino en los parches pensados para cada una de nuestras personalidades musicales. Por ello, queremos ser embajadores oficiales del tardeo y los buenos after: El festival será un espacio para disfrutar con amistades de grandes placeres, en un entorno tranquilo y de bajo impacto”, destaca Ondas Bogotá en su comunicado.

Además de la propuesta musical, Ondas Bogotá integrará experiencias gastronómicas que acompañarán cada jornada con opciones de comida y bebida pensadas para cada concierto.

“En ondas buscamos bajar el ruido y subir la frecuencia. Queremos conexión antes que consumo. Aquí no se viene a acumular estímulos, sino a sintonizar con quienes realmente importan, porque sabemos que el mundo no se trata de quién grita más fuerte, sino de quien se detiene y disfruta de lo que realmente importa'', puntualiza el festival en su comunicado.

