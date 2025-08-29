P&M presenta la lista completa de ganadores de los Effie Awards Colombia 2025

Estos reconocimientos celebraron lo mejor de la efectividad en la industria publicitaria, premiando las ideas que no solo brillaron en creatividad, sino que demostraron resultados de negocio. Conoce todos los ganadores a continuación.

La edición de este año confirmó el peso de los grandes jugadores del mercado y la fuerza de las agencias en el terreno estratégico. Sancho BBDO se consolidó como Agencia del Año, sumando oros y casos emblemáticos para marcas icónicas como Poker, Pepsi y Andina. En paralelo, la independiente Dirty Kitchen sorprendió al llevarse el título de Agencia Independiente del Año, validando el músculo creativo de las boutiques frente a las grandes redes. El reconocimiento a BBDO Worldwide como Network del Año completa un panorama en el que la efectividad colombiana reafirma su capacidad de competir en las grandes ligas globales.

Lista completa de ganadores por categoría:

Gran Effie

El aguardiente que creó una nueva categoría, de 1000D Spirits SAS y Fantástica SAS

Anunciante del Año

ABInBev Bavaria

Marca del Año

Cerveza Poker

Agencia del Año

Sancho BBDO

Agencia Independiente del Año

Dirty Kitchen

Network del Año

BBDO Worldwide

Automotriz

Oro-”Tecnología en seguridad que engancha desde la emoción” de VML Colombia y Havas Colombia para Suzuki Autos Colombia.

Bronce-”Un lanzamiento firme con el share y con la gente” de VML Colombia para Honda Motos.

Bajo Presupuesto

Bronce-”Googlea: Mejor aguardiente del mundo” de Fantástica para Mil Demonios.

Bebidas Alcohólicas

Oro- “Imagine con Petacos” de DDB Colombia y Buentipo para Cerveza Poker.

Plata- “OldParr, más rolo que nunca” de Alina Vélez Comunicaciones, Proximity BBDO y El Don Btl para Old Parr.

Bronce-”¡Hay un Tigre azul en la cancha!” de Sancho BBDO y OMD Colombia para Cerveza Andina.

Bebidas No Alcohólicas

Plata-”El combo de Hit que se convirtió en un Hit” de Sancho BBDO y OMD Colombia para Hit.

Belleza, Moda y Accesorios

Bronce-”Moda a prueba de fuego” de Proximity BBDO y Akimbo para Burger King & KOAJ.

Branded Content

Oro-”El 7 mujeres, la película que desenmascaró al asesino silencioso del VPH” de McCANN Colombia, Weber Shandwick Colombia y Craft Colombia para MSD Colombia.

Oro-”Piazza Busca Comedy Manager - El Reality” de Dirty Kitchen y PHD Colombia para Piazza.

Bronce-”¿Por qué gastamos? El podcast de Nu Colombia” de Naranja Media, Mediahub Colombia y Initiative Colombia y Nu Colombia.

Comercio Digital

Oro-”Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez” de Monks Colombia y DraftLine Colombia - ABInBev para Cerveza Poker.

Oro.”Poniendo a los colombianos a remodelar por partes” de DDB Colombia y Mediahub Colombia para Corona.

Plata-”¡Volvieron las Felices Fiestas y los Grandes Finales!” de DDB Colombia, Multi y Starcom para McDonald’s.

Plata- “El primer ECO-mmerce en Colombia” de DDB Colombia para Haceb.

Data Driven Media

Plata-”¡Esta pauta me espía y en mi propia casa!” de Proximity BBDO e Initiative Colombia para Homecenter.

Plata-”Los animales saben algo que los humanos no” de DDB Colombia, Multi y Quiroga Medios para ProColombia.

David y Goliat - Productos

Oro-”El aguardiente que creó una nueva categoría” de Fantástica para Mil Demonios.

Plata-”Aguardiente vs. Guaro, la pelea del siglo” de Cj Martins para Aguardiente Amarillo de Manzanares.

Plata-”Andina Refajo, nos juntamos para que te juntes” de Sancho BBDO, OMD Colombia y Los Notarios para Cerveza Andina.

Bronce-”Andina: Patrocinador oficial del fútbol NO profesional colombiano” de Sancho BBDO, OMD Colombia, Los Notarios y Drum omg para Cerveza Andina.

David y Goliat - Servicios

Oro-”¡Al fin! Una cuenta de ahorros que sirve para ver tu dinero crecer” de Mediahub Colombia y Initiative Colombia para Nu Colombia.

Educación y Formación

Plata-”El Festival Donde Las Finanzas Fueron el Headliner” de Páramo LAB, Alina Vélez Comunicaciones y Rebold para Moneycon.

Engaged Community - Productos

Oro-”El Influencer más salado” de Name, Spark Foundry Colombia y Dattis para Refisal.

Oro-”Hackeando a la comunidad gamer con un chicle” de Digitas, Starcom y PXP para Trident.

Plata-”Subidos en "la Lorenzoneta": de escépticos a creyentes” de Sancho BBDO, y OMD Colombia para Colombiana.

Bronce-”Hollywood Academy: La única capacitación que te quieres “maratonear” de DDB Colombia y Track Colombia para Alpina.

Engaged Community - Servicios

Plata-”El Festival Donde Las Finanzas Fueron el Headliner” de Páramo LAB, Alina Vélez Comunicaciones y Rebold para Moneycon.

Bronce-”Netflix Marquee: La valla que hizo a Colombia una sola comunidad” de Dentsu Colombia, y Spot Media para Netflix.

Éxito Sostenido

Oro-”Bretaña: la soda que conquistó la noche” de Sancho BBDO, y OMD Colombia para Bretaña.

Plata-”De experto en hamburguesas a ícono de postres” de DDB Colombia y TracyLocke para McDonald’s.

Plata-”Más que un patrocinador, un jugador clave del Fútbol Colombiano” de DAVID Bogotá, Mullen Lowe SSP3, LLYC Colombia, Alina Vélez Comunicaciones, DraftLine Colombia - ABInBev, y Zenith para Cerveza Aguila.

Extensión de Línea

Oro-”Doritos pizza: hechos sin bordes” de Mediahub Colombia, y Noise Media paraDoritos.

Plata-”La innovación que conquistó el 11% del mercado en 5 meses” de Monks Colombia, DraftLine Colombia - ABInBev, y Zenith paraPony Malta.

Plata-”Una leyenda puso a temblar a los grandes del pollo” de de DDB Colombia para McDonald’s.

Bronce-”20ML son imperceptibles pero pueden hacer ganar una batalla” de Sancho BBDO, OMD Colombia, y Flare BBDO para Cerveza Andina.

Gobierno y Servicios Públicos

Plata-”Por _______, estamos ahí” de Sancho BBDO, y OMD Colombia para EPM.

Gran Idea de Medios

Plata-”Netflix y la valla que cambió las reglas del juego” de Dentsu Colombia, Spot Media, y Doblefecto para Netflix.

Bronce-”Es Mío: Créditos Hipotecarios” de Publicis Colombia y Spark Foundry Colombia para Scotiabank Colpatria.

Higiene y Cuidado Personal

Plata-”Convertimos a los fans de Feid en los fans de Schick, mor” de Mullen Lowe SSP3 y WaveMaker Colombia para Schick.

Plata-”Del mito al hábito: Cómo Nosotras redefinió el uso de protectores” de Jaime Uribe y Asociados, PHD Colombia y RCN Televisión para Nosotras.

Influencer Marketing

Plata-”"La Verdad y Punto" con @FelipeSaruma y @Erick_Pabon demostró que los icónos santandereanos van mejor juntos” de Sancho BBDO. y OMD Colombia para Hipinto.

Plata-”Do you want mermelada? La pregunta que aumentó las ventas de San Jorge” de Goldfish, Indexcol y Mediahub Colombia para San Jorge.

Bronce-”Influersity” de Cheil Colombia para Samsung Electronics Colombia.

Internet y/o Telecomunicaciones

Plata-”Copper Skin” de VML Colombia para Movistar.

Lanzamientos

Oro-”¡Al fin! Una cuenta de ahorros que sirve para ver tu dinero crecer” de Mediahub Colombia, e Initiative Colombia para Nu Colombia.

Marketing a Jóvenes

Oro-”Pepsi Cero Azúcar: Cuando Sigues Tu Flow, Cambias el Juego” de Sancho BBDO, y Mediahub Colombia para Pepsi.

Bronce-”Festival del fuego - un festival de música para quienes jamás habían tenido uno” de Fantástica, PHD Colombia y Bombai para Bimbo.

Marketing Estacional - Productos

Oro-”Cuida a los que te cuidaron” de DDB Colombia y Quiroga Medios para Genfar Colombia.

Oro-”Temporada no temporada” de Los Goodfellas BIC S.A.S y DraftLine Colombia - ABInBev para Pony Malta.

Plata-”Las papas de McDonald’s aprendieron a bailar salsa” de DDB Colombia y TracyLocke para McDonald’s.

Plata-”Lumbal: un caso de peso” de Mullen Lowe SSP3 y Starcom para Lumbal.

Marketing Estacional - Servicios

Plata-”Camilo, el niño que encendió la Navidad en Colombia” de DDB Colombia, Dirty Kitchen y Havas Colombia para Claro Colombia.

Plata-”Halloween al Parque” de Woods & Trees y Armadillo Azul SAS para Corparques.

Bronce-”El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura “ de McCANN Colombia, UM Universal McCANN Colombia, Miguel de Narváez y Craft Colombia para Seguros Sura.

Bronce-”La vida te da señales: convirtiendo un día cualquiera, en mil razones para volar” de The Juju Colombia, Globant Gut, y Acomedios Publicidad y Mercadeo para Avianca.

Marketing Experiencial - Productos

Oro-“La Calle del Sabor POKER” de DraftLine Colombia para Cerveza Poker

Oro -“Las primeras Olimpiadas para jugar en parche” de DAVID, Zenith y Alina Vélez Comunicaciones para Cerveza Poker.

Plata -“Chicken 4 Chickens: La ‘cobardía’ nunca supo tan bien” de VML para Buffalo Wings.

Bronce - “Arkitect x Andrés Otálora” de Sancho BBDO, Box Laboratorio de Moda y Diez & Once Agencia para Grupo Éxito.

Marketing Experiencial - Servicios

Oro -“Destino Oculto: Un Viaje a lo Desconocido, una Experiencia Inolvidable” de Havas Colombia para Wingo.

Plata - “Closet Sale” de Sancho BBDO y Globant Gut para Bancolombia.

Bronce - “El Festival Donde Las Finanzas Fueron el Headliner” de Páramo LAB y Alina Vélez Comunicaciones para Moneycon.

Marketing Innovation Solutions - Productos

Oro - “Andina Refajo, nos juntamos para que te juntes” de Sancho BBDO, OMD Colombia y Los Notarios para Cerveza Andina.

Oro - “DogYurt: Justicia perruna” de Sancho BBDO y Starcom para DogYurt (Italcol de Occidente SAS).

Plata - “Imagine con Petacos” de DDB Colombia y Buentipo para Cerveza Poker.

Plata - “Nadie es profeta en su tierra” de Proximity BBDO y Akimbo para KOAJ y Burger King.

Marketing Innovation Solutions - Servicios

Plata - “App Wompi: ¡El que tiene tienda, ya tiene quien la atienda!” de Sancho BBDO y Mila Films para Wompi.

Plata - “De cobranding a producto: cómo vendimos un destino sin revelar el destino” de Havas Colombia para Wingo.

Bronce - “La mini canasta: Del garaje del abuelo a la nevera de la generación Z” de DraftLine Colombia - ABInBev para TaDa.

Omnichannel Shopper Solution

Oro - “Socio, déjela ir” de Proximity BBDO e Initiative Colombia para Constructor.

Plata - “La preventa que cambió las reglas: cerveza en festivales a precio justo” de DraftLine Colombia - ABInBev para TaDa.

Performance Marketing

Oro - “Vos sos del combo” de Accenture Song Colombia para Brilla Gases de Occidente.

Plata - “Big data para los pequeños negocios del país” de DraftLine Colombia - ABInBev para BEES.

Positive Change Bien Social - Diversidad, Equidad e Inclusión

Oro - “De Invisibles a Imparables” de Los Goodfellas BIC S.A.S y DraftLine Colombia - ABInBev para Pony Malta.

Positive Change Bien Social Marcas - Productos

Oro - “Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez” de Monks Colombia y DraftLine Colombia - ABInBev para Cerveza Poker.

Plata - “#PanConFe: El ÚNICO pan que crece con la FE de todos los Colombianos” de Indexcol, Mediahub Colombia y Goldfish para Levapan.

Plata - “El 7 mujeres, la película que desenmascaró al asesino silencioso del VPH” de McCANN Colombia, Weber Shandwick Colombia y Craft Colombia para MSD Colombia.

Bronce - “Dueñas del camino” de Momentum Colombia para Productos Roche SA.

Positive Change Bien Social Marcas - Servicios

Bronce -“Copper Skin” de VML para Movistar Colombia.

Positive Change Bien Social Sin Ánimo de Lucro

Oro - “Holey Testicle” de Super y Shakti Comunicaciones para la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Productos y Servicios del Hogar

Oro - “Arreglemos la cabeza, empezando por la casa” de Proximity BBDO e Initiative Colombia para Homecenter.

Productos y Servicios para el Cuidado de la Salud y Bienestar

Oro - “Adopta tus alergias: amores imposibles” de McCANN Colombia, PHD Colombia, Craft Colombia, Momentum Colombia y Weber Shandwick Colombia para Allegra.

Oro - “Un dedo en la cola puede salvarte la vida” de Super y Shakti Comunicaciones para la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Promociones - Productos

Oro - “El combo de Hit que se convirtió en un Hit” de Sancho BBDO y OMD Colombia para Hit.

Oro -“El universo que se salió de control” de DDB, Starcom y LLYC Colombia para Yogo Yogo.

Plata - “Una promo que nadie esperaba en Black Friday” de Digitas y DDB Colombia para McDonald’s (Arcos Dorados Colombia S.A.S).

Bronce - “¿De cuál prima estamos hablando?” de Proximity BBDO para Burger King.

Promociones - Servicios

Plata – “La promo que puso a soñar a los colombianos” de DDB Colombia y Mindshare Colombia para Primax Colombia.

Real Time Marketing

Oro - “Cómo una apuesta le robó el show a los patrocinadores de la Copa América” de Havas Colombia y Havas Argentina para Wingo.

Oro - “Nunca un Bon Yurt fue tan famoso en Cali” de DAVID y LLYC Colombia para Bon Yurt.

Renacimiento

Oro -“Pepsi Cero Azúcar: Cuando Sigues Tu Flow, Cambias el Juego” de Sancho BBDO y Mediahub Colombia para Pepsi.

Plata - “Bajamos la tasa para que tengas tu casa” de Dirty Kitchen y Globant Gut para Bancolombia.

Plata - “La innovación que conquistó el 11% del mercado en 5 meses” de Monks Colombia, DraftLine Colombia - ABInBev y Zenith para Pony Malta.

Bronce - “La gallina fénix” de Publicis Colombia y Thrive Colombia para Maggi®.

Reputación Corporativa

Oro - “El brillo del futuro: 100% de nuestras cervezas hechas con energía eléctrica solar” de Dentsu y Dirty Kitchen para Bavaria.

Plata - “El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura” de McCANN Colombia, UM Universal McCANN Colombia, Miguel de Narváez y Craft Colombia para Seguros Sura.

Plata - “Venciendo al chisme con más chisme” de DDB y TracyLocke para Alpina.

Bronce - “Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez” de Monks Colombia, DraftLine Colombia - ABInBev y Colpensiones para Cerveza Poker.

Respuesta a la crisis

Bronce - “Por _______, estamos ahí” de Sancho BBDO y OMD Colombia para EPM.

Restaurantes y Comida Rápida

Bronce - “Nadie es profeta en su tierra” de Proximity BBDO y Akimbo para Burger King & KOAJ.

Retail Media

Plata – “Big data para los pequeños negocios del país” de DraftLine Colombia - ABInBev para BEES.

Servicios Financieros

Oro - “La Tarjeta de la Ciudad: Crédito Fácil Codensa” de Publicis Colombia y Spark Foundry Colombia para Crédito Fácil Codensa.

Plata —“Cuenta conmigo: cuando la cercanía del banco amigo venció la guerra de las tasas” de The Juju Colombia y Havas Colombia para Banco Caja Social.

Snacks, Postres y Golosinas

Oro -“El Snack que no te imaginabas que era un Snack” de VML y Woods & Trees para Quesos Del Vecchio.

Plata - “La fórmula ‘NO ME REMEDES’” de DDB Colombia y Starcom para Alpina.

Social Media

Oro - “DogYurt: Justicia perruna” de Sancho BBDO y Starcom para DogYurt (Italcol de Occidente SAS).

Plata - “El Influencer más salado” de Name, Spark Foundry Colombia y Dattis para Refisal.

Bronce - “Alpin ayuda a los teens a hackear a su gamer favorito para quedarse con sus cuentas de FreeFire” de DAVID, LLYC Colombia y Publicis Colombia para Alpin.

Software y Aplicaciones

Plata – “¡Fresco! Usted Siga que yo Siigo” de Woods & Trees y The Juju Colombia para Siigo.

Transporte, Viajes y Turismo

Oro - “Destino oculto: El primer vuelo que despegó sin destino” de Havas Colombia para Wingo.

Plata - “Los animales saben algo que los humanos no” de DDB, Multi y Quiroga Medios para ProColombia

