Chery lanza en Colombia la TIGGO 4 HEV, su primera SUV con tecnología Super Hybrid

Chery, marca representada por el Grupo Vardí, ha apostado por un portafolio de nuevas energías con vehículos híbridos y eléctricos, y hoy presenta su primer modelo con tecnología Super Hybrid (CSH) en Colombia: la TIGGO 4 HEV.

Chery acaba de completar su portafolio con presencia en las cuatro tecnologías limpias disponibles: híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y 100% eléctrica (EV).

“Con la llegada de la TIGGO 4 HEV iniciamos una nueva etapa en Colombia. Este modelo marca el debut de nuestra tecnología Chery Super Hybrid y nos consolida como la primera marca en el país con las cuatro tecnologías limpias disponibles. Es solo el primer paso de una estrategia a largo plazo que busca acercar a los colombianos a la movilidad sostenible, con el respaldo del Grupo Vardí y de nuestra red de talleres y concesionarios”, afirmó María Cristina Castro, gerente general de AutoVardí.

Además de ser la primera camioneta con el tren motriz CSH, la TIGGO 4 HEV llega al segmento de las SUV compactas como el primer vehículo de la marca con hibridación completa, diseñada para combinar la combustión y la electrificación.

Gracias a su tren motriz ACTECO de última generación y a la Transmisión Híbrida Dedicada (DHT), el modelo logra una eficiencia de hasta el 97,6% y permite modos de conducción que se adaptan a cualquier situación. Según pruebas avaladas por CESVI Colombia, alcanza hasta 88,6 km/gal en ciudad, 74 km/gal en carretera y una autonomía combinada de 82 km/gal, con hasta 1.106 km por tanque

Este vehículo que se une a la familia TIGGO incorpora un diseño frontal inspirado en la fuerza del tigre, con faros en forma de garra y una silueta dinámica que transmite deportividad y confianza. Su interior ofrece un espacio confortable para cinco pasajeros, un baúl de 340 litros y una experiencia de conectividad de última generación, pantalla dual de 10,25 pulgadas cada una (instrumentación digital + multimedia), asistente de voz “Hola Chery”, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado bi-zona y asientos en cuero ecológico con acabados premium.

El modelo cuenta con 6 airbags, control de tracción y Control dinámico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control de descenso, freno de estacionamiento electrónico con función AutoHold (AH), monitoreo de presión y temperatura de llantas y cámara de reversa HD con líneas dinámicas. Además, fue calificado con cinco estrellas en seguridad por ANCAP Australia, confirmando su desempeño en pruebas de colisión.

Chery respalda este lanzamiento con una garantía de 8 años o 200.000 km tanto para el vehículo como para la batería de alto voltaje. A esto se suma una sólida red de concesionarios y talleres, integrada por aliados estratégicos como Andinautos (Grupo Caminos), Autoland, Ruedalar (Grupo Campesa), Vehicosta (Grupo Country Motors), Autolima (Grupo Coltolima), el Grupo GranAuto y Colegas SAS.

