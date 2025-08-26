martes, agosto 26, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Más allá del like: cómo datos e inteligencia artificial están transformando el influencer marketing

FLUVIP le cuenta

Más allá del like: cómo datos e inteligencia artificial están transformando el influencer marketing

En un mercado con más de 645.000 creadores en Colombia, FLUVIP plantea un modelo basado en datos, IA y resultados reales para llevar el influencer marketing a su siguiente nivel.

Redacción P&M
Redacción P&M
 agosto 26, 2025

En la industria publicitaria, el influencer marketing vive un punto de inflexión. Medir el éxito de una campaña únicamente por seguidores o likes ya no es suficiente. Así lo plantea Juliana Vásquez, Country Manager de FLUVIP Colombia & Centroamérica, quien en su charla “Más allá del like” propone evolucionar hacia un modelo sustentado en resultados reales, conexión emocional y estrategias respaldadas por datos, cultura digital y creatividad.

Actualmente, más del 50 % de las marcas en América Latina aún evalúan sus campañas con métricas superficiales. Sin embargo, el 70 % de los fracasos en estrategias de influencer marketing se originan en una mala elección de perfiles, sin análisis de audiencias ni afinidad. En contraste, formatos auténticos como TikTok y Reels han demostrado ser los más efectivos para generar engagement y conversión.

En Colombia, el influencer marketing ya representa cerca del 30 % de la inversión digital de las marcas y concentra el 21 % de la inversión en América Latina. Con más de 645.000 creadores activos, el mercado exige profesionalización, transparencia y el uso de tecnologías avanzadas que permitan escalar con eficiencia y medición precisa.

Entre las tendencias más innovadoras que impulsa FLUVIP está la creación de embajadores virtuales basados en inteligencia artificial, que permiten diseñar versiones digitales de creadores reales o perfiles completamente nuevos. Esto abre la puerta a contenido ilimitado, coherente y personalizado, sin restricciones de agenda o grabaciones físicas, y ya está mostrando resultados notables en engagement, crecimiento de audiencias y optimización de costos de producción.

Otro avance disruptivo es el Live Commerce apoyado en IA, donde asistentes virtuales interactúan en tiempo real con los usuarios durante transmisiones en vivo: resuelven dudas, facilitan compras y capturan información valiosa para optimizar futuras estrategias. Asimismo, soluciones como Tikket, la plataforma de FLUVIP que gestiona miles de conversaciones simultáneas en redes sociales, están siendo adoptadas por empresas de consumo masivo, retail y servicios.

“Estamos viendo cómo la inteligencia artificial transforma desde la atención al cliente hasta la creación de contenido, permitiendo a las marcas ser más ágiles, reducir costos y ofrecer experiencias personalizadas”, afirma Juliana Vásquez.

Ante este panorama, FLUVIP hace un llamado a abandonar las métricas de vanidad y adoptar indicadores estratégicos como el engagement rate sobre alcance, el análisis de sentimiento y el costo por vista (CPV). Porque, como afirma su equipo, “no se trata de cuántos te ven, sino del valor que tiene que te vean”.

 

También le puede interesar: Consumer Immersion 2025: el evento de entendimiento del consumidor

TAGS
FLUVIP

LO MÁS LEÍDO

01
Aniversarios

Nosotras celebró 50 años de seguridad y confianza femenina

Redacción P&M
agosto 25, 2025
02
Edición 500

P&M busca a los líderes con visión 2030 para su edición 500

Juanita Rico
agosto 23, 2025
03
Consumer Immersion 2025

Consumer Immersion 2025: el evento de entendimiento del consumidor

Juanita Rico
agosto 26, 2025
04
Edición 500

P&M llega a su edición 500: El mapa del 2030

Juanita Rico
agosto 25, 2025
05
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El silencioso poder de la creatividad: Isaac Chaparro de Inter Rapidísimo

4 de julio 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO
Starbucks relanza su programa “Juntos por el Café”

OTRAS SECCIONES

Mercadeo
Cencosud

Consumidor

Gente

Digital
400