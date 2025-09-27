sábado, septiembre 27, 2025

JGB cumple 150 años con nueva imagen y apuesta por el cuidado de la piel

Aniversarios

La compañía caleña refuerza su apuesta por la innovación con nuevos lanzamientos y mayor inversión en I+D.

Juanita Rico
 septiembre 27, 2025

En 2025, JGB no solo conmemora un siglo y medio de historia, también abre un nuevo capítulo en su trayectoria. La compañía caleña, ícono del consumo masivo en Colombia, anunció la modernización de su imagen corporativa, la entrada a la categoría de cuidado de la piel y un robusto plan de inversión en investigación y desarrollo que proyecta transformar su portafolio hasta 2028.

A lo largo de 150 años, la empresa ha acompañado la vida de generaciones de colombianos con marcas tan reconocidas como Tarrito Rojo, Fluocardent o Bronquisol. Pero ahora, su estrategia va más allá de reforzar categorías tradicionales: busca responder a nuevas demandas de salud, bienestar y conveniencia que marcan la pauta en el mercado actual.

El primer paso de esta reinvención es Cuidaderm, un spray tópico que marca la incursión de JGB en el segmento de cuidado de la piel. Se trata de un producto integral con acción 4 en 1hid, rata, regenera, restaura y ofrece propiedades antibacteriales, diseñado para lesiones leves como resequedad, heridas o quemaduras solares. Avalado por dermatólogos y consumidores en pruebas clínicas, el lanzamiento refleja dos años de trabajo del área de I+D fortalecida por la compañía.

“Las necesidades actuales de salud y bienestar son distintas a las de hace un siglo. Hoy se buscan productos seguros, fáciles de usar y de alivio inmediato”, explica Camilo Deckers, director de Negocios de JGB. Esa premisa guía no solo el lanzamiento de Cuidaderm, sino el plan de innovación de la compañía caleña para los próximos tres años.

El potencial de la categoría es prometedor: mientras en Colombia aún es incipiente, en mercados como Estados Unidos los sprays para el cuidado de la piel ya son una línea consolidada y en crecimiento constante. Con este antecedente, JGB apuesta por un producto que le permitirá competir con diferenciadores claros frente a fórmulas tradicionales.

Pero Cuidaderm es solo el inicio. La compañía proyecta que para 2028, el 15 % de sus ventas provendrán de productos aún en desarrollo. Eso significa al menos ocho lanzamientos en tres años, respaldados por una inversión del 2,5 al 3 % de las ventas en innovación y desarrollo. La estrategia busca que el crecimiento de JGB dependa cada vez más de las novedades de su portafolio.

Actualmente, JGB cuenta con más de 80 productos y 150 referencias en botiquín, multivitamínicos, salud oral, alivio y aseo. Con la llegada de la categoría de cuidado de la piel, amplía su alcance hacia un segmento de alto dinamismo y afinidad con las tendencias de autocuidado que predominan en consumidores jóvenes y familias.

La modernización de su imagen corporativa también hace parte de este ciclo de renovación. La empresa presentó una identidad visual más fresca y contemporánea, que conecta con nuevas generaciones sin perder el valor de tradición y confianza construido en 150 años.

El aniversario, además, se convierte en una oportunidad para mirar atrás: desde 1875, cuando el médico Enrique Garcés fundó la Farmacia y Droguería Jorge Garcés B., hasta la consolidación actual de un portafolio presente en casi tres millones de hogares colombianos. La compañía familiar, con cerca de 500 colaboradores, mantiene su compromiso con el desarrollo regional y la innovación al servicio del bienestar.

“En los próximos años, el crecimiento de JGB se va a dar principalmente por los nuevos productos que vamos a lanzar al mercado”, concluye Deckers. Una afirmación que resume la esencia de esta nueva etapa: combinar la solidez de 150 años de historia con la audacia de reinventarse para seguir siendo relevante en el futuro del consumo masivo colombiano.

Aniversario Salud Belleza

