El Nevado Gigante de nieve, la primera bebida de Juan Valdez para niños

Disponible en tiendas seleccionadas de Colombia a partir del 2 de octubre de 2025 y en puntos de venta a nivel nacional en Colombia a partir del 1 de noviembre de 2025.

Juan Valdez, anunció el lanzamiento del nuevo Nevado Gigante de nieve, su primera bebida creada especialmente para niños. El producto se incorpora al portafolio como una nueva opción pensada para toda la familia.

A diferencia de los tradicionales nevados de la marca, el Nevado Gigante de nieve es 100% libre de cafeína y está elaborado con polvo lácteo, saborizante de chocolate, cocoa, chantilly y chips de chocolate. Se presenta en un formato de 300 ml (12 oz) y está dirigido a los niños.

“Este nuevo producto nace del deseo de que cada miembro de la familia encuentre su lugar en nuestras tiendas. Queremos que los niños también vivan la magia de Juan Valdez, disfrutando una bebida pensada especialmente para ellos y creando recuerdos que los acompañen toda la vida”, afirmó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez.

El Nevado Gigante de nieve responde a la tendencia de consumo familiar y a la búsqueda de experiencias compartidas. El producto estará disponible desde el 2 de octubre en tiendas seleccionadas y, a partir del 1 de noviembre, en puntos de venta a nivel nacional. Según la compañía, hará parte del portafolio permanente bajo el concepto “Gigante de nieve, un nevado para los más pequeños”, el cual podría ampliarse con más opciones dirigidas a este público en el futuro.

Con este lanzamiento, Juan Valdez deja el mensaje de seguir fortaleciendo su estrategia de diversificación del portafolio sin perder de vista la esencia que lo ha caracterizado: llevar lo mejor de Colombia al mundo a través de experiencias auténticas.

