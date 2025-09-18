Alentar con humanidad, la campaña enfocada en la pasión futbolera

En un mercado donde todo puede copiarse, las marcas solo pueden diferenciarse a través de experiencias memorables. Raúl Amigo, fundador de Umuntu CX Design, explica por qué el futuro pertenece a quienes logren emocionar, conectar y construir historias imborrables con sus clientes.

Las emociones del fútbol como en la vida son muy importantes y son algo que aún no se puede replicar, con esa primicia, World, la red global de humanos reales y sponsor oficial de la Copa Sudamericana de CONMEBOL, presentó su nueva campaña “Alentar con humanidad”.

La campaña toma como eje la pasión por el fútbol, un fenómeno que une a millones en Latinoamérica y el mundo. A través de piezas audiovisuales, muestra rituales y cábalas entre amigos antes de un partido, así como celebraciones en las tribunas, resaltando sentimientos como nervios, alegría, conexión y pertenencia.

Con presencia en más de 20 países y más de 16 millones de personas verificadas, World ofrece una forma privada y segura de probar la humanidad en línea sin compartir datos personales. Su credencial World ID da acceso a experiencias digitales exclusivas, como Sudamericana - World Trivia, una Mini App que permite participar por entradas a distintos partidos y concursar por un viaje a la final del torneo, que se celebrará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Actualmente, World refuerza su propósito de resaltar lo que hace únicos a los seres humanos en la era de la automatización.

