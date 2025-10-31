Cómo entender y conectar con el consumidor actual

En esta nueva videocolumna, Carolina Ibargüen Giraldo, CEO de Kantar Ibope Media para Colombia y Ecuador, presentó las soluciones con las que la compañía busca acompañar a la industria en el entendimiento del consumidor actual. Estas herramientas permiten interpretar los datos desde una mirada más profunda, en un contexto donde los hábitos cambian con rapidez y las marcas necesitan conectar con sus audiencias desde el conocimiento y la empatía.

El inicio de esta columna, la CEO Kantar Ibope Media Colombia y Ecuador destacó como el entorno donde los hábitos de consumo de los usuaios cambian con rapidez y los datos se convierten en una guía para anticipar decisiones y fortalecer la conexión entre marcas y audiencias.

En consecuencia, entre estas herramientas está Target Group Index (TGI), el estudio global que ofrece una visión integral del consumidor: cómo vive, qué medios utiliza, qué marcas prefiere y qué lo motiva. En su versión Digital View, el estudio profundiza en los hábitos digitales, analizando temas como streaming, gaming y comercio electrónico.

Por su parte, TGI Extreme amplía esta mirada al integrar información de navegación digital con variables de consumo y estilos de vida, permitiendo a las marcas entender el recorrido completo de sus audiencias y optimizar la planeación y segmentación en entornos online.

Otra de las soluciones es Cluster Analytics, que combina los datos de TGI con la información propia de cada empresa para construir perfiles personalizados y descubrir nuevos puntos de contacto en el recorrido del consumidor.

Finalmente, TGI Snapshot ofrece una versión simplificada y visual del estudio, pensada para acceder rápidamente a insights relevantes y accionables, útil para equipos que necesitan entender audiencias específicas o validar hipótesis de mercado con agilidad.

Todas estas herramientas comparten un propósito común: ayudar a la industria a ir más allá de los números, interpretando los datos para comprender a las personas detrás de cada cifra y transformar ese conocimiento en estrategias efectivas.

También le puede interesar: ¿Y si la creatividad vuelve a ser humana? Ethereal 2025 invita a repensar la publicidad en la era de la IA