¿Qué estarán planeando Ramo y Colombina que se están coqueteando entre ellas?

Desde la mañana de este lunes en uno de los corredores más transitados de la capital apareció un curioso intercambio que tiene a todos hablando. Se trata de un par de vallas de Colombina y Ramo que, más que competir por la atención de los transeúntes, parecen estar coqueteando entre sí.

Los mensajes son muy explícitos: “Alguien que le diga al de al lado que me encanta” recibió la respuesta de “¿perdón me hablas a mí?”. A su vez, frases como “Déjame probar una de tus esquinas escondidas” encontraron eco en “ojo, quien me prueba se enamora”. Incluso hubo espacio para la picardía con “sería un amor prohibido, olvídalo”, contestada con “prohibido sabe más rico”.

El misterioso diálogo ha generado expectativa sobre lo que se traen entre manos estas dos compañías tradicionales, en donde conductores y peatones han compartido fotos en redes sociales, alimentando especulaciones sobre si se trata de una alianza inédita, un nuevo producto o simplemente un juego publicitario diseñado para despertar la curiosidad.

Por ahora, Bogotá es testigo de este romance en vallas, mientras los colombianos esperan descubrir si este coqueteo llegará a convertirse en algo más.

