“¿Por qué aquí sí?”, la nueva campaña de The Juju para Fundación Grupo Social

La Fundación Grupo Social, propietaria de Banco Caja Social y Colmena Seguros, presentó su más reciente iniciativa de comunicación: “¿Por qué aquí sí?”. La campaña busca dar respuesta a una pregunta que nace de una realidad dura para millones de colombianos: la exclusión de oportunidades económicas y sociales.

La propuesta, creada por The Juju, agencia que ha acompañado a la fundación durante seis años, da continuidad a la plataforma institucional “Una Fundación que abre las puertas de las oportunidades”, reconocida en 2024 con un Premio Effie. En esta ocasión, el mensaje evoluciona hacia una narrativa que interpela directamente a quienes se preguntan por qué, en ciertos espacios, sí se les permite participar y progresar.

El punto central de la campaña es destacar que la Fundación Grupo Social tiene una naturaleza distinta: es una organización que posee empresas, y no una empresa que creó una fundación como extensión de su negocio. Ese matiz, aparentemente técnico, define toda su visión: el lucro no es un fin en sí mismo, sino un medio para abrir puertas a poblaciones tradicionalmente marginadas.

El trabajo creativo se apoya en historias reales y en la capacidad de las marcas del grupo para ofrecer productos y servicios que faciliten la inclusión financiera y la protección social. Así, Banco Caja Social y Colmena Seguros se convierten en plataformas desde las cuales miles de personas pueden acceder a herramientas de progreso que antes les estaban negadas.

La campaña también resalta la importancia de la coherencia organizacional. Mientras muchos actores del sector privado hablan de inclusión, el reto de la Fundación Grupo Social ha sido demostrar que esa promesa no se queda en el discurso. “¿Por qué aquí sí?” funciona como declaración y como compromiso: aquí sí se crean condiciones para que quienes han vivido exclusión puedan participar.

El lanzamiento contó con la gestión de medios de Woods and Trees, agencia del ecosistema Untold al que también pertenece The Juju. Con esta apuesta, la Fundación reafirma su rol como actor empresarial con propósito social y pone sobre la mesa una discusión relevante para la industria: cómo las marcas pueden trascender las campañas y convertirse en vehículos efectivos de transformación social.

Mira la campaña: