P&M busca a los líderes con visión 2030 para su edición 500

Líderes con visión 2030 es una convocatoria abierta al sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en Colombia. Con esta iniciativa, P&M busca destacar a quienes no están definidos por un cargo, sino por su capacidad de inspirar, guiar e innovar. A continuación, se explica cómo postular.

En el contexto de su edición número 500, que será publicada entre octubre y noviembre de 2025, P&M lanza esta convocatoria que no se centra en cargos ni jerarquías.

El propósito es identificar a esas personas que ejercen un liderazgo que inspiran a sus equipos, sean jefes o no, que retan el statu quo y proponen soluciones que generan impacto en la actualidad, mientras construyen el futuro de la industria.

El 2030 no es una fecha cualquiera. Representa el horizonte global para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estos compromisos buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas puedan vivir en paz y prosperidad.

En este contexto, la comunicación y el mercadeo también enfrentan el reto de reinventarse. La industria necesita líderes que logren conectar propósito, creatividad y acción en sus proyectos y estrategias.

Los Líderes con visión 2030 son aquellas personas que, desde su rol en agencias, empresas o equipos, impulsan cambios significativos en la manera de comunicar, construir marcas y generar valor en la sociedad.

P&M quiere destacar a quienes muchas veces no están bajo los reflectores, pero sí movilizan ideas, abren caminos y generan impacto a través de proyectos, negocios y procesos innovadores. Lo anterior quiere decir que buscamos personas de cualquier edad y cargo dentro del mundo de las agencias y las marcas de todo tipo.

Ser un Líder con visión 2030 implica más que dirigir. Es asumir la responsabilidad de crear productos y servicios útiles, impulsar la transformación de las organizaciones desde dentro y dejar una huella duradera en la forma en que trabajamos y nos relacionamos.

La convocatoria busca reconocer a quienes conciben la comunicación como una herramienta para generar progreso y que, al mismo tiempo, alinean sus acciones con los desafíos globales que plantea la Agenda 2030.

Los seleccionados harán parte de la edición #500 de P&M, un número especial cuyo tema central será “El mapa del 2030” para el sector. Esta publicación será un hito en la historia de la revista, que llega a este punto con más de cuatro décadas de trayectoria.

El objetivo de esta edición es entender y destacar a las personas que representan la visión, el liderazgo y la capacidad de transformación que requiere la industria de la comunicación en Colombia.

Con Líderes con visión 2030, P&M busca contribuir a la construcción de un ecosistema de comunicación y mercadeo más consciente, más estratégico y mejor preparado para los desafíos de la próxima década.

La fecha límite ´para postular es: 15 de septiembre de 2025.

Para postularte o postular a alguien del sector haz clic AQUÍ.