Auteco Blue presentó nuevos modelos eléctricos

Entre enero y junio de 2025, el mercado de los vehículos eléctricos en Colombia ha crecido más de un 200% frente al mismo periodo del año anterior. Por tal motivo, desde Auteco Blue se ha enfocado en la categoría comercial de vehículos 100% eléctricos, alcanzando un 33,46% de participación. En segmentos específicos, registra un 96,7% de market share en camiones y un 21,7% en pickups. Además, mayo fue el mes con más matrículas de vehículos eléctricos en lo que va del año en el país, con 6.160 unidades registradas.

El pasado 30 de julio, Auteco Blue realizó un evento en el Autódromo de Tocancipá, en el que asistieron más de 200 invitados. Durante esa jornada la compañía exhibió una SUV eléctrica con autonomía de hasta 410 kilómetros, cuyo lanzamiento oficial está previsto para los próximos meses y que ya registra 17 unidades en preventa, algunas entregadas durante el evento. También presentó una pickup 4x4 eléctrica con autonomía teórica de hasta 400 kilómetros.

De acuerdo con cifras del sector, entre enero y junio de 2025 el mercado de vehículos eléctricos en Colombia creció más de un 200 % frente al mismo periodo de 2024. En mayo se registraron 6.160 matrículas, la cifra más alta del año. En este contexto, Auteco Blue reporta una participación del 33,46 % en el segmento de vehículos productivos 100 % eléctricos, con un 96,7 % del mercado en camiones eléctricos y un 21,7 % en pickups eléctricas.

El encuentro incluyó la primera oportunidad para que clientes interesados realizaran test drive del camión eléctrico STÄRK 11T, con capacidad de carga bruta de 11.100 kilogramos y batería de 162 kWh. También realizaron pruebas con un bus eléctrico con carrocería JGB y autonomía teórica de 180 kilómetros.

“La movilidad eléctrica no solo mejora la calidad del aire y reduce la huella de carbono, también representa ahorros importantes en mantenimiento y operación. Este evento en Tocancipá es el escenario perfecto para que nuestros aliados comprueben, en condiciones reales, cómo nuestros vehículos aportan a la competitividad y sostenibilidad de sus operaciones”, afirmó José Ricardo Salas, Country Manager de Auteco Blue en Colombia.

Según la compañía, desde el inicio de sus operaciones en vehículos de cuatro ruedas en adelante, se han matriculado más de 3.000 unidades eléctricas en Colombia. Entre sus clientes se encuentran empresas de bebidas, energía, mensajería, transporte y arrendamiento.

Auteco Blue trabaja con fabricantes de baterías como CATL y Gotion, y cuenta con ELabs para diagnóstico, mantenimiento y reparación. Su red posventa incluye talleres propios, flotas móviles y atención en las instalaciones del cliente.

Por otro lado, en México, la empresa cuenta con un equipo de más de 20 personas, la homologación de cinco modelos eléctricos, más de 170.000 kilómetros recorridos en pruebas con clientes y un E-Lab de baterías. También mantiene una alianza con Moldex, filial del Grupo Bimbo.

También le puede interesar: Smirnoff ICE regresa con nueva imagen