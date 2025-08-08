viernes, agosto 08, 2025

"Un kilómetro, una sonrisa": la jornada solidaria en el Autódromo de Tocancipá que beneficiará a más de 70 niños

campañas

El evento solidario “Un kilómetro, una sonrisa”, organizado por la Compañía Bluhartmann, liderada por Andrés Méndez, busca recaudar más de $100 millones para remodelar un comedor comunitario en Ibagué que alimenta diariamente a 70 niños en situación de vulnerabilidad.

Redacción P&M
 agosto 8, 2025

El Autódromo de Tocancipá será el escenario de una jornada que irá mucho más allá de los motores y la adrenalina.

El próximo 29 de agosto, bajo el nombre “Un kilómetro, una sonrisa”, Bluhartman Racing realizará un evento solidario cuyo objetivo es recaudar $100 millones de pesos para remodelar el comedor comunitario que alimenta diariamente a niñas, niños y jóvenes de una de las comunidades más vulnerables del asentamiento Las Margaritas, en Ibagué, Tolima.

La actividad será abierta al público y contará con una experiencia tipo Track Day, donde 60 pilotos conducirán sus autos deportivos a máxima velocidad ofreciendo un espectáculo propio del deporte a motor. La experiencia tipo festival ofrecerá también inflables para niños, carros a control remoto, exhibición de carros de lujo, 20 motos de alto cilindraje, simuladores de carreras y alquiler de carros para conducir en pista. El público podrá vivir la experiencia de conducir un carro de carreras y recibir instrucción de manejo deportivo por un piloto experto.

Al evento se han sumado patrocinadores de todas las industrias, artistas, influenciadores y aficionados del automovilismo, y todo lo recaudado en cada actividad se donará a la causa del comedor comunitario.

Al autódromo arribarán 70 niños entre 3 y 19 años con sus acompañantes y el staff de voluntarios del programa LIONS de la fundación Yo Creo provenientes de la ciudad de Ibagué, quienes serán premiados con una experiencia inolvidable: recorrer la pista del autódromo como copilotos en autos de carreras, en una vuelta simbólica.

"Yo creo que los sueños se cumplen y yo me sueño subiéndome en un carro de carreras", dice con ilusión Isabela, de 8 años, beneficiaria del programa.

Los asistentes podrán participar con un aporte desde $20.000 o entregando alimentos no perecederos por el mismo valor. Además, puede comprar sus entradas o hacer sus donaciones en la página www.bluhartmannracing.com

Acoplásticos lanza Premio de Arte, en alianza con ArtBo

