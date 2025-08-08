viernes, agosto 08, 2025

Bogotá tendrá un nuevo estadio que acogerá a más de 50.000 espectadores

La Alcaldía de Bogotá, el IDRD y el concesionario Sencia anunciaron la construcción de un nuevo estadio en la capital, con capacidad para más de 50.000 espectadores, cuya obra comenzará en marzo de 2026 y estará finalizada en diciembre de 2027.

Redacción P&M
 agosto 8, 2025

En el marco del aniversario número 487 de Bogotá el pasado miércoles 6 de agosto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el concesionario Sencia anunciaron la construcción de un nuevo estadio de clase mundial, con capacidad para más de 50.000 personas.

El proyecto contempla la transformación de 167.000 metros cuadrados en un distrito de entretenimiento que integrará deporte, cultura y actividades económicas. Según sus promotores, tendrá impacto en el turismo, la generación de empleo y el desarrollo urbano.

“Hoy en el cumpleaños de Bogotá tenemos muchas noticias, el mayor anuncio es que la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante y el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027”., Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá.

La ampliación de aforo fue resultado de un proceso de consulta con la comunidad futbolística de la ciudad, y cumple con los requerimientos de seguridad de la NSR-10 y de la FIFA. El nuevo escenario contará con grama híbrida similar a la utilizada en ligas europeas y con una cubierta retráctil de gran escala, conectada a un sistema meteorológico capaz de anticipar tormentas para garantizar la continuidad de los eventos.

El diseño incluirá zonas mixtas, patios de maniobras, áreas auxiliares y facilidades logísticas para recibir competencias y eventos internacionales. Todas las sillas cumplirán con la isóptica recomendada por la FIFA, y el plan arquitectónico contempla una cercanía mayor entre gradas y campo de juego.

“Para Sencia, este proyecto representa un propósito profundo: consolidar a Bogotá como el gran hub del entretenimiento en América Latina. Apostamos por una ciudad que lidere en cultura, deporte y creatividad. Este nuevo estadio traerá inversión, desarrollo y mejor calidad de vida para todos los capitalinos y visitantes. Nos pusimos la ‘10’ con un proyecto que respeta íntegramente los acuerdos establecidos en la concesión” destacó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

El complejo también integrará un Auditorio Filarmónico para más de 2.000 asistentes, espacios recreativos, hotel, restaurantes, tiendas y un centro de práctica deportiva. La construcción está prevista para comenzar en marzo de 2026 y concluir en diciembre de 2027. Durante ese periodo, el estadio Nemesio Camacho El Campín seguirá en funcionamiento.

La obra se enmarca en la Asociación Público-Privada (APP) establecida entre la ciudad y el concesionario. El diseño estará a cargo de un equipo internacional en conjunto con arquitectos e ingenieros colombianos.

''Con este nuevo estadio, Bogotá da un paso firme hacia el futuro del deporte y la cultura. Será un símbolo de modernidad, identidad y orgullo para toda la ciudad”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Bogotá

