Juanes se une a Volvo como embajador de movilidad segura y eléctrica

Volvo, marca representada por Astara en Colombia, da la bienvenida a Juanes, el icónico cantautor colombiano, como su nuevo embajador en América Latina.

Esta colaboración celebra una visión compartida de un futuro más sostenible y responsable uniendo la música, el diseño y la movilidad sustentable. Su compromiso con las personas y su influencia cultural en la región lo convierten en un aliado ideal para representar a la marca. Este gran artista no solo es una estrella de rock, es una estrella que protege. Y eso mismo es el EX90: una nueva generación de vehículos que ratifica la coherencia de la marca con sus pilares, donde la seguridad sigue siendo la estrella que guía su camino.

Como parte de esta alianza, el artista protagoniza la campaña regional de lanzamiento del Volvo EX90, el nuevo SUV 100% eléctrico que redefine los estándares de tecnología, seguridad y sostenibilidad. Este vehículo combina innovación y elegancia y encarna los mismos valores de conciencia que el artista colombiano, reconocido y premiado internacionalmente, representa. Un artista que se arriesga y se mantiene auténtico, que confía en su esencia.

El EX90 no solo representa el siguiente paso de Volvo hacia su objetivo de convertirse en una marca 100 % electrificada para 2030, sino que también simboliza una nueva forma de vivir y moverse, en perfecta sintonía con un estilo de vida sostenible.

Como embajador, Juanes será el rostro de Volvo en campañas publicitarias y contenidos especiales para la región, transmitiendo un mensaje claro: conducir un vehículo eléctrico también es una forma de sentirse seguro.

“Me emociona profundamente ser parte del Team Volvo. Volvo siempre ha liderado la conversación sobre seguridad en la movilidad. He buscado hacer lo mismo desde la música: ofrecer un lugar donde la gente se sienta reconocida, escuchada, abrazada. Un lugar donde sea libre. Hace años aposté por hacer la música que me hace feliz y esa ha sido una de mis mejores decisiones, porque solo cuando me he sentido seguro, he llegado lejos.”, expresó el artista.

La campaña incluye un adelanto exclusivo de una nueva canción inédita de Juanes, que formará parte de su próximo álbum, previsto para lanzarse en los próximos meses. Esta sinergia refleja una etapa creativa en la que la conexión emocional y la búsqueda de nuevas formas de expresión están más presentes que nunca, tanto en su música como en esta nueva faceta como embajador de marca.

Por su parte, Andrea Burgos, directora de Importadores para América Latina, celebró esta alianza con entusiasmo: “JUANES representa lo mejor de nuestra región: talento, sensibilidad y compromiso. Nos enorgullece que se sume como embajador, porque su visión nos ayuda a conectar con una generación que busca vivir de forma más responsable con el entorno sin renunciar al estilo y la emoción de conducir.”

Con esta nueva etapa, Volvo continuará reforzando su presencia en la región no solo con productos innovadores, sino con mensajes y alianzas que inspiran un cambio real hacia la movilidad eléctrica.

Acerca de Volvo Cars Latinoamérica

Volvo Cars se fundó en 1927. Hoy es una de las marcas de automóviles más conocidas y respetadas del mundo, con ventas a clientes en más de 100 países. Volvo Cars cotiza en el mercado Nasdaq de Estocolmo con el ticker «VOLCAR B».

"For life. To give people the freedom to move in a personal, sustainable and safe way." Este propósito se refleja en la ambición de Volvo Cars de convertirse en un fabricante de automóviles completamente eléctricos y en su compromiso con la reducción continua de su huella de carbono, con la meta de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040.

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Es una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

También te puede interesar: Comunicación y creatividad en medio del conflicto