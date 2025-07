Adsmovil OOH y Datavisiooh transforman la medición del DOOH programático con datos reales

Adsmovil OOH, dedicado a soluciones de audiencia en movimiento, y Datavisiooh, especialista en medición de audiencia con inteligencia artificial y análisis de video para Digital Out of Home (DOOH), anunciaron una integración tecnológica que busca optimizar la compra y medición de la publicidad programática en el ecosistema Digital Out of Home (DOOH). Gracias a esta colaboración, anunciantes y agencias podrán acceder a métricas de audiencia más precisas y confiables, sustentadas en datos reales y no en estimaciones basadas en censos o multiplicadores.

Compartir en: