Yo soy de aquí, la iniciativa de McDonald's para sus proveedores colombianos

Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald's en Colombia, lanzó oficialmente en el país la campaña Yo soy de aquí, una iniciativa que busca visibilizar el origen local de los ingredientes utilizados en sus productos. La campaña, implementada en varios países de Latinoamérica, forma parte de la estrategia de abastecimiento sustentable de la compañía.

Según datos de la empresa, el 70 % de sus proveedores en la actualidad son nacionales. Estos aportan productos como vegetales, leche, café, huevos y empaques desde departamentos como Boyacá, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño.

La iniciativa busca reforzar el vínculo con productores locales y resaltar su papel dentro de la cadena de suministro. McDonald's afirma que todos sus proveedores deben cumplir con estándares de calidad e inocuidad, además de estar sometidos a auditorías sociales y ambientales.

“Creemos en el poder de las sinergias. Por eso realizamos alianzas con proveedores locales, porque gracias a su trabajo y compromiso con el cumplimiento de nuestros altos estándares de calidad podemos ofrecer productos frescos, seguros y, lo más importante, elaborados o cultivados por manos colombianas. Con la campaña Yo soy de aquí rendimos homenaje a quienes están detrás de cada ingrediente o producto en nuestra cadena, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del país”, afirma Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados Colombia.

Entre los productos destacados se encuentra el café de McCafé, cultivado en Antioquia y Santander, con certificación Rainforest Alliance, y el helado elaborado con leche colombiana y vainilla 100 % natural. También se resaltan los vegetales cultivados en la región cundiboyacense y los empaques certificados con sellos como FSC y PEFC.

La campaña forma parte de la estrategia global Receta del Futuro, desde donde McDonald's impulsa prácticas sostenibles en temas como el bienestar animal, el medioambiente y la producción local. Entre sus políticas se incluye el abastecimiento de huevos de gallinas libres de jaula y el acompañamiento técnico a proveedores para fortalecer capacidades.

“Todos los proveedores que hacen equipo con nosotros pasan por estrictos filtros y su gestión ha sido auditada social y ambientalmente, promoviendo buenas prácticas respaldadas por distintas certificaciones. Para el caso del café, Rainforest Alliance y para empaques FSC® (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), que aseguran un origen de de fuentes responsables y contribuyen activamente al cuidado del medio ambiente”, agrega Orozco.

