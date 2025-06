Colombia suma más leones en el cuarto día de Cannes Lions

Este 19 de junio se anunciaron más reconocimientos para Colombia en Cannes Lions. En total, el país recibió tres Leones de Plata y tres de Bronce.

DDB Colombia obtuvo dos Leones de Plata. El primero con la campaña Fictional Insurance para RCN y Prime, y el segundo con Clandestination para ProColombia. La tercera Plata fue para Monks, Bogotá, con Beer Retirement Account para Cerveza Poker.

En cuanto a los Bronce, Name, Bogotá y VML, New York recibieron dos (2) Leones de Bronce (Bronze Lion), uno en la categoría Experience - Creative Commerce y otro en la categoría Experience - Brand and Experience and Activation, ambos con la campaña Bad Luck Reverser para Refisal. Con esta campaña unieron a los apasionados por el fútbol con la superstición cultural de lanzar sal por encima del hombro, lo que genera emoción en los fanáticos. La campaña, digital y con activaciones de marca entregando sobres de sal contramarcados con el lema, ganaron un nuevo León de Bronce. El otro bronce fue para VML Colombia con Living fabric para Universidad de los Andes y Atratus

Conozca las campañas que ganadoras:

Fictional insurance para RCN y Prime

El pasado 18 de junio esta campaña obtuvo el primer oro para el país en la categoría Media, lo que le atribuye ser menos del 1% de las 2045 postulaciones, en esta categoría. Ahora, en este cuarto día esta campaña obtuvo un plata.

Beer retirement account para Poker

Por su parte, Monks, Bogotá recibió un León de Plata (Silver Lion) en la categoría Experience - Innovation con la campaña Beer Retiremente Account para Cerveza Poker, una estrategia con la que ayudan a los comerciantes a ahorrar dinero para su pensión. A través de BEES, plataforma digital B2B global de AB InBev, los comerciantes acumulan puntos por cada cerveza que venden, lo que se traduce en ahorros para su pensión, gracias a su colaboración con el gobierno colombiano y el Fondo de Pensiones de Colombia (Colpensiones).

Clandestination para ProColombia

Como Marca País, DDB Colombia presentó en Cannes Lions, Clandestination, la cual destaca lugares que, por su ubicación geográfica, han permanecido invisibles para muchos viajeros. Bahía Solano y Tolú fueron los primeros territorios activados, revelando su enorme potencial para el ecoturismo, el avistamiento de fauna, las playas vírgenes y la conexión cultural con comunidades locales.

Conozca las campañas que ganaron bronce:

Bad luck reverser para Refisal

En las categorías Experience - Creative Commerce y Experience - Brand Experience & Activation, la campaña Bad luck reverser para Refisal obtuvo dos premios bronce. Con estos leones, la campaña —desarrollada por la agencia name Bogotá— ya acumula tres galardones.

Living fabric para Universidad de los Andes y Atratus

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se producen en Colombia más de 1.000 derrames importantes de petróleo en tierra. Por tal motivo, esta campaña busca ser una solución textil biodegradable que restaura tierra contaminadas por petróleo en Colombia.

Así quedaron los plata y bronce este 19 de junio de 2025:

Silver Lion

EXPERIENCE - BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

C02 - RETAIL PROMOTIONS & COMPETITIONS

DDB COLOMBIA

FICTIONAL INSURANCE - RCN/PRIME

DDB COLOMBIA FICTIONAL INSURANCE - RCN/PRIME D03 - BRAND-OWNED EXPERIENCES

DDB COLOMBIACLANDESTINATION -PROCOLOMBIA

EXPERIENCE - INNOVATION

B04 - SOCIETAL INNOVATION

MONKS, BOGOTÁ

BEER RETIREMENT ACCOUNT - POKER BEER

Bronze Lion

EXPERIENCE- CREATIVE COMMERCE

C01 - TARGETING, INSIGHTS AND PERSONALISATION

NAME, BOGOTÁ / VML, NEW YORK

BAD LUCK REVERSER - REFISAL

EXPERIENCE - INNOVATION

B03 - ENVIRONMENTAL INNOVATION

VML COLOMBIA

LIVING FABRIC - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES & ATRATUS

EXPERIENCE - BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

E04 - SOCIAL BEHAVIOUR

NAME, BOGOTÁ / VML, NEW YORK

BAD LUCK REVERSER - REFISAL

