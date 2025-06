Kantar nombra a Jeff Greenspoon como CEO para las Américas

Kantar, la compañía líder mundial de marketing y análisis de datos, anunció el nombramiento de Jeff Greenspoon como CEO para la región de las Américas. Reportará directamente a Chris Jansen, CEO global de la compañía, y se unirá al Comité Ejecutivo del Grupo.

Con una reconocida trayectoria en innovación y transformación empresarial, Greenspoon llega a Kantar desde la firma global Dentsu, donde se desempeñó como chief global client officer y chief business officer para las Américas.

Su nombramiento se produce tras la gestión de Wayne Levings, chief client officer de Kantar, quien durante los últimos dos años lideró de manera interina la operación en las Américas y ahora regresará al Reino Unido para enfocarse de lleno en sus funciones globales.

Chris Jansen, CEO global de Kantar, destaca la incorporación

Por su parte, Greenspoon manifestó su entusiasmo ante el nuevo desafío

Lo que me atrajo de Kantar es su poderosa combinación de inteligencia global, propiedad intelectual confiable y la convicción de que los grandes insights pueden cambiarlo todo. Kantar se encuentra en la intersección entre datos, creatividad y estrategia, y transforma conocimiento en resultados reales para marcas y negocios. Herramientas como BrandZ y el modelo Meaningful, Different and Salient (MDS) no solo son diferenciales: son recursos fundamentales para los líderes de marketing que buscan crecimiento con sentido