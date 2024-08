Cobre renueva su imagen

Cobre, la empresa de tecnología en soluciones de tesorería y tecnología financiera para empresas en América Latina, anuncia la evolución de su marca. Esta transformación quiere reafirma su identidad y valores fundamentales.

Desde su fundación hace cuatro años, la marca ha orquestado pagos para más de un millón de personas y empresas cada mes, conociendo estos datos, la fintech ha decidido replantear su lenguaje visual y su identidad, para demostrar su posicionamiento como líder innovador en el ecosistema financiero.

“Muchas cosas han cambiado (en la empresa y en el mundo) desde que Cobre comenzó hace 4 años. Pero dos cosas han sido constantes y hoy son infinitamente más claras: La primera, que la tecnología no puede pintar un futuro diferente si no abraza la tradición. La segunda: Cuando el dinero se mueve mejor, todos nos hacemos más poderosos. La nueva marca de Cobre sintetiza esas dos constantes. Miramos hacia la tradición de la tecnología que ha cambiado la sociedad para abrazar el potencial de un futuro que está en movimiento, del que queremos ser parte, y al que queremos llevar a nuestros clientes y aliados.” comentó Felipe Gedeon, Co Founder y CMO de Cobre.