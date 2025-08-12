Andrés Jiménez asume el liderazgo de McCann Worldgroup Colombia

Tras 22 años de crecimiento en la agencia, Jiménez toma las riendas de la operación en el país con la visión de consolidar el legado creativo mientras impulsa la transformación digital del negocio publicitario.

A partir del 1 de septiembre de 2025, Jiménez asumirá el mando de la agencia, marcando un nuevo capítulo profesional y para la compañía. Este nombramiento consolida su trayectoria de más de 22 años dentro de McCann, donde se ha destacado como un estratega clave para el crecimiento del negocio y la transformación de las marcas.

El movimiento se produce tras la salida de Álvaro José Fuentes, quien deja un legado imborrable después de más de tres décadas al frente de la operación colombiana.

"Hay momentos en la vida donde uno siente que ha completado un ciclo virtuoso. Después de más de 30 años construyendo junto a equipos brillantes, clientes visionarios y campañas que han transformado marcas, es tiempo de explorar nuevos territorios donde pueda aportar desde otra perspectiva", compartió Fuentes al anunciar su decisión al equipo.

"McCann ha sido mi casa y mi escuela durante tres décadas. Me voy con el corazón lleno de gratitud y la mente llena de proyectos donde pueda seguir aportando a una industria que amo profundamente", añadió Fuentes, quien ha manifestado su interés en explorar iniciativas que combinen innovación y transformación cultural.

Luis Machorro, Managing Director de McCann Worldgroup Hispanoamérica, expresó: "Álvaro ha sido mucho más que un líder para nuestra organización; entendió como pocos la evolución de nuestra industria. Su decisión de emprender nuevos proyectos refleja precisamente esa inquietud por seguir reinventándose que siempre lo ha caracterizado. Le agradecemos profundamente su dedicación y celebramos su trayectoria y legado, así como esta nueva etapa que comienza".

Desde su llegada a McCann en abril de 2002, Jiménez ha demostrado una capacidad excepcional para entender las necesidades de los clientes y convertirlas en oportunidades de negocio. Su talento lo llevó a ser nombrado en 2007 como el "Mejor profesional de cuentas del país" por P&M, medio que en 2011 lo incluyó en su lista de "Futuros líderes de la industria publicitaria para la década 2020". Estas distinciones no fueron casualidad, sino el reflejo de una carrera construida con dedicación y visión estratégica.

El crecimiento de Jiménez dentro de la organización ha sido ejemplar. En noviembre de 2012 dio un salto significativo al ser promovido de Director de Grupo a Gerente de Negocio, asumiendo adicionalmente el rol de Chief Growth Officer y la dirección de la oficina de Cali. Esta expansión de responsabilidades demostró su versatilidad para manejar tanto las relaciones con clientes como los desafíos operativos de una sucursal regional.

Para 2016, su influencia ya trascendía las fronteras nacionales al encargarse de coordinar la Business Leadership Community para Latinoamérica, posicionándose como un referente regional en la gestión de negocios. Este liderazgo se consolidó en 2017 con su ascenso a Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de McCann Worldgroup Colombia, donde impulsó importantes crecimiento para la compañía.

Su nombramiento como Managing Director en octubre de 2023 fue el preludio natural a esta nueva etapa. En los últimos meses, Jiménez ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la integración entre áreas, optimizar recursos y garantizar que los clientes reciban soluciones creativas con impacto tangible en sus negocios. Su habilidad para estructurar equipos multidisciplinarios ha sido clave para mantener el flujo constante de nuevos proyectos.

Los desafíos para Jiménez como nueva cabeza de McCann no son menores en un mercado cada vez más competitivo, pero llega preparado. Su profundo conocimiento del negocio, combinado con su habilidad para detectar oportunidades en medio de la disrupción digital, lo posicionan como el líder ideal para esta nueva era.

Este cambio de liderazgo ocurre en un momento clave para la industria, donde la creatividad debe convivir con la rentabilidad y la adaptación constante. Con Andrés Jiménez al frente, McCann no solo garantiza continuidad en su excelencia operativa, sino también la frescura de una mirada que conoce profundamente el negocio desde múltiples ángulos. La apuesta está clara: seguir construyendo, como lo ha hecho por décadas, marcas que trasciendan en el tiempo.

Jiménez expresó que: "Recibo con gran motivación la oportunidad de liderar una de las operaciones más relevantes de Latinoamérica, un reconocimiento al talento y la capacidad de nuestro equipo para generar valor a nuestros clientes. Agradezco a Álvaro José por su guía y enseñanzas a lo largo de estos años; estoy seguro de que, junto a nuestro equipo y el respaldo de la red, continuaremos construyendo un legado de éxito en Colombia."

