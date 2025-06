P&M habló con Charlie Godoy, el nuevo director audiovisual de PXP

Tras una etapa enfocada en construir historias emocionales, Charlie Godoy llega a PXP como el nuevo director audiovisual. Su reto profesional ahora es llevar esa pasión por contar historias a una compañía con proyección internacional y un portafolio diverso de marcas y estilos. Su incorporación se alinea con la estrategia del estudio de fortalecer el craft e impactar el valor artístico de las piezas que produce. Cabe recordar que PXP se ha consolidado como uno de los cinco centros globales de producción de Publicis Groupe.

Desde su formación en cine y guion, ha defendido una publicidad que conecte desde lo humano, una visión que mantuvo durante su paso por Interrapidísimo. En este nuevo rol, espera seguir aprendiendo estéticas y lenguajes distintos, y aportar una mirada más narrativa y emocional en contraste con la lógica matemática que, según él, domina actualmente la industria publicitaria.

P&M habló con Godoy, quien nos compartió los retos que tendrá en este nuevo rol, así como la búsqueda de aportar narrativas para el sector.

P&M: ¿Qué fue lo que te atrajo llegar a PXP?

Charlie Godoy: En PXP hay como la posibilidad de trabajar con diferentes marcas que tienen muchos lenguajes, narrativas. Yo venía trabajando un estilo que es el lugar donde me siento más cómodo, que es como mencionaste, narrativas muy emocionales, historias largas, personales. Pero aquí me encuentro retado con briefs de videoclips, documentales, cosas digitales. Entonces, siento que al final, para uno como director, está bueno desmarcarse del lugar donde uno está más cómodo y seguir creciendo, explorando nuevos lenguajes.

PXP, por lo grande que es y por los clientes que tiene, va a significar un reto de aprendizaje, muchas cosas nuevas en términos de lenguajes, narrativas. Creo que eso es muy llamativo; para un director es muy llamativo poder crecer conociendo más lenguajes y estéticas.

P&M: Cada profesional tiene un estilo propio que suele ser reconocible en su trabajo. ¿Cómo va a integrarse esa visión creativa y ese sello personal que te caracteriza dentro de PXP?

Charlie Godoy: Siento que puedo aportar mucho. Mi estilo, desde que empecé a dirigir, ha estado muy influenciado por el cine, que fue la escuela donde estudié. Allá, la publicidad estaba satanizada. Entonces, cuando llegué a la publicidad, fue un mundo nuevo.

Yo estudié también guion de largometraje, de películas. Me gusta desarrollar personajes, historias, puntos de giro. Y la publicidad hoy en día se ha vuelto muy matemática, como: “en el segundo 01 tienes que enganchar porque si no, la gente se va en el pre-roll”, y toca poner el producto.

Siento que la publicidad antes era un poquito más romántica, más artística. Desde ese lado, como director, quiero tratar de darle a las marcas un poco más de esa cinematografía que tenía la publicidad antes y que se ha ido perdiendo por las estadísticas y las matemáticas.

P&M: Generalmente se pregunta qué espera la compañía de un nuevo integrante, pero, ¿qué esperas recibir al asumir este nuevo rol?

Charlie Godoy: Yo espero —y sé que así será— aprender nuevos lenguajes que no había explorado antes, nuevas estéticas. PXP tiene proyección internacional, filman no solo para Latinoamérica sino para otros países. Para uno como director, eso siempre es muy bueno, representa un crecimiento importante. Poder filmar en plazas y países diferentes, conocer gente de otros países, aprender de sus maneras de filmar... eso va a ser un aprendizaje muy grande.

P&M: Siguiendo esa línea, ¿cuál crees que será tu filosofía para construir narrativas que conecten con el público, pero también con el lenguaje y la narrativa de PXP?

Charlie Godoy: Lo que me ha ayudado antes y me permitió que me llamaran en su momento para hacer las campañas de Interrapidísimo, es pensar que la publicidad debe pasar primero por el corazón y luego por la razón.

Eso es lo que busco: en los personajes, en las historias —por más cortas o digitales que sean— tratar de que la comunicación pase primero por la emoción y luego por la razón.

P&M: Ya entrando un poco en la industria, ¿cuáles han sido los desafíos que has notado?

Charlie Godoy: El primero de los retos que te menciono, es que la publicidad se ha vuelto demasiado matemática, demasiado estadística, y ha dejado de guiarse por lo que emociona o conmueve a la audiencia. Entonces, siento que uno de los desafíos que estamos enfrentando es volver a hacer una publicidad que conecte, que se relacione con la empatía y las emociones de las personas.

En segundo lugar, está el tema de la visión. Siento que, en Colombia, muchas marcas actualmente están arriesgando poco. Y aunque existen marcas que sí se atreven con lenguajes más audaces, el reto está en cómo aprovechar eso desde lo visual. Acompañar desde la estética a aquellas marcas que tal vez aún tienen miedo de arriesgar, pero que, al ver una propuesta visual potente, digan: “Vale la pena tomar riesgos.”

P&M: ¿Y esos dos puntos también hacen parte de esa meta con la que llegas a este nuevo rol?

Charlie Godoy: Esos son dos puntos en los que creo que puedo aportar, pero sobre todo siento que, para un director, caminar en un solo lenguaje puede ser útil porque fortalece un área, pero también te deja por fuera de muchas cosas que están pasando. La publicidad avanza muy rápido en términos visuales: hoy hay una tendencia a filmar con lentes angulares, mañana con una paleta de colores específica, y pasado mañana con inteligencia artificial.

Siento que trabajar con marcas muy diferentes, incluso diametralmente opuestas, te da la posibilidad de mantener la mente activa en el ejercicio de crear, filmando cosas muy distintas, y eso potencia muchísimo el trabajo de uno.

P&M: ¿Qué te enseñó tu anterior lugar de trabajo?

Charlie Godoy: Yo estuve en Interrapidísimo durante un año y medio, fue mi último trabajo como director. Esa experiencia me enseñó a pulir mi estilo, a crear historias desde lo cinematográfico, a construir personajes, narrativas con puntos de giro que sorprendan, y a conectar a través de la emoción desde el inicio. Sobre todo, me enseñó a entender que la publicidad no es solo venta, sino también comunicación: compartir ideas con las personas.

P&M: Y ligando eso con tu llegada a PXP, ¿cuál es el mensaje que le quieres dar a las marcas aliadas?

Charlie Godoy: Yo les diría que vale la pena arriesgarse en términos narrativos. Que vale la pena recuperar esa publicidad que emocionaba, que pasaba por el corazón, y también apostarle a las tendencias visuales y sonoras, porque eso puede dar muy buenos resultados.

P&M: ¿Puedes compartirnos una anécdota que te haya marcado profesionalmente?

Charlie Godoy: Alguna vez tuve la posibilidad de dirigir a uno de mis grandes ídolos en el cine: Sergio Cabrera. Tener la oportunidad, desde la publicidad, de dirigirlo en el rol de actor o modelo fue algo que me puso en perspectiva y me ayudó a entender muchas cosas de mí como director. Aprendí a dialogar con el actor de otra manera. Claro, uno está acostumbrado a dirigir modelos o actores, pero tener a un director como él en escena me obligó a pensar muy bien cada palabra, a cuidar cada indicación y a editar con especial atención para protegerlo como personaje.

Siento que fue una experiencia muy especial, porque jamás me imaginé dirigiendo a un gran director de cine como actor. Pero fue una gran escuela, una experiencia muy valiosa para mejorar en uno de los aspectos que más me gusta desarrollar: el trabajo con el actor.

P&M: ¿Cuál es tu musa de la inspiración?

Charlie Godoy: Mi motor de inspiración podría decir que es, sin duda, el cine. Particularmente el cine latinoamericano. Me gusta mucho lo que llaman el “cine imperfecto”. Hoy en día hay tanto cine tan pulido, que cuando veo un comercial, incluso si es de una marca muy plástica, encuentro en el cine latinoamericano muchas puntas creativas bonitas.

P&M: ¿Qué tendencias ves clave hoy en día o que quieres implementar?

Charlie Godoy: Presiento que este año y el que viene las tendencias se van a alejar un poco de las técnicas visuales y van a tomar dos caminos. Uno sigue siendo visual, especialmente con el desarrollo de la inteligencia artificial, que va a seguir marcando tendencia por un buen tiempo. Pero, por otro lado, siento que también hay un regreso a lo esencial, a contar las historias como antes. Esto pasa en muchas áreas del arte y la cultura: cuando ya se perfeccionan las técnicas y no hay más hacia dónde innovar, toca volver a lo básico.

Eso mismo está ocurriendo en la publicidad. Hemos explorado tantas técnicas y herramientas que hoy es muy fácil lograr realismo con programas, efectos, etc. Pero lo que se está viendo en diferentes marcas grandes del mundo es un retorno al storytelling. Yo confío y quiero que, junto con la inteligencia artificial, el storytelling vuelva a ser el centro de la comunicación publicitaria.

P&M: En consecuencia a tu respuesta sobre el storytelling, ¿crees que ese es el camino que debemos seguir hoy para la industria?

Charlie Godoy: Depende mucho de cada marca y de la forma en que se comunique. Pero, en general, las campañas que buscan hablarle a grandes audiencias creo que sí deben enfocarse en el storytelling. Las historias, narrativamente y culturalmente, son las que más conectan con las personas. Obviamente hay marcas que, por su naturaleza, necesitan una comunicación muy táctica y enfocada en la venta, pero siento que el storytelling sigue siendo el camino más efectivo para lograr una conexión emocional.

