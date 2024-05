Exclusiva: entrevista con las directoras de LLYC y Dattis by LLYC

El jueves 16 de mayo el mundo de las agencias colombianas vivió un revolcón inesperado: LLYC, la agencia global de marketing, anunció la adquisición de Dattis, una de las agencias de relaciones públicas más importantes y exitosas de Colombia, Perú y Ecuador.

Las preguntas no se hicieron esperar ya que, normalmente los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), traen consigo incertidumbre.

Para resolver cada duda P&M habló con Alejandra Aljure, directora general de LLYC Colombia, y con Camila Gómez, presidenta de Dattis (hoy Dattis by LLYC).

Revista P&M: ¿Cómo surge esta adquisición? y ¿Por qué?

Alejandra Aljure: Esto es un trabajo de muchísimos meses, conversaciones y análisis. Parte de una idea de pensar que tanto Dattis como LLYC tenemos ofertas muy complementarias. En LLYC hoy en día tenemos una oferta muchísimo más amplia desde el frente de marketing, con un nivel de servicios, y un nivel de clientes que es complementario a lo que podemos tener hoy en día desde nuestro frente de Asuntos Corporativos en LLYC, y de lo que hoy también se hace dentro de Dattis.

Entonces, digamos que hay una primera mirada de complementariedad, pero al mismo tiempo, y ha sido como el fondo también de lo que ha llevado al final a esta decisión, somos dos organizaciones que comparten principios y valores profesionales en la forma en cómo queremos hacer las cosas, y en la visión de innovación. Dattis tiene un recorrido muy amplio en el mercado, con un liderazgo indiscutible, por lo que para nosotros fue natural tomar esta decisión con Dattis.

También muchos de los profesionales que hoy día estamos en LLYC venimos de trabajar en Dattis, algunos incluso por muchos años, entonces fue muy familiar y muy natural este encuentro, que, tiene una visión, sobre todo, de ser muy complementarios en la oferta, tanto para los clientes que existen hoy en día, como para todos los que podemos seguir explorando dentro del mercado con esta oferta de marketing y soluciones que lanzamos hace relativamente pocos meses.

Camila Gómez: Alejandra resume muy bien los puntos más álgidos. Yo quisiera profundizar, enfatizar mucho en el talento. Creo que ahí tenemos una sinergia impresionante, ya que además de compartir, como lo decía Alejandra, valores, compartimos temas culturales. En todo este proceso, todo este análisis para lograr la transacción, nos hemos dado cuenta de esos puntos en común que son muchos más de los que creíamos.

Como dice Alejandra, tenemos talento en común que se formó en Dattis, que ha sido escuela para muchos de los profesionales en comunicaciones, no solamente ahora compartidos, sino personalidades y talentos que están en las direcciones de comunicación de las grandes empresas del país. Creo que Dattis tiene mucho eso, como ese sello de escuela, de formador, de método. En este proceso que estamos viviendo el talento es fundamental, y en lo que se viene, el proceso de integración, el proceso de aprendizajes y de desaprendizaje, la gente también es crucial. Entonces, creo que hay más en común de lo que el mercado, y hasta nosotros mismos, podíamos imaginar.

Revista P&M: Hablemos del tema del talento. ¿Cómo será la transición de Dattis hasta ser ciento por ciento Dattis by LLYC en cuanto a personas, adaptación, cambio de roles etc.?

Camila Gómez: Sí, por supuesto. Pues ahora viene todo un trabajo fuerte en eso, en hacer las capacitaciones, en reconocer los productos, los diferenciales de lado y lado. Por supuesto, es Dattis by LLYC, y habrá una fuerte influencia de LLYC, pero creo que no se puede dejar de lado también aquellas cosas positivas que detectemos con el servicio de Dattis, que son un diferencial también para los clientes y que también están muy arraigadas en las personas. Entonces, por supuesto que se van a escoger esas ventajas competitivas de ambos lados, esos assets que nos han diferenciado y que han hecho que las dos compañías tengamos una posición de liderazgo y un reconocimiento hacia afuera.

Todo ese trabajo del que se viene ahora en cabeza de un comité directivo que va a trabajar con todo el talento en ese proceso de aprendizaje, y que, como decía antes, implica un aprendizaje porque habrá cosas que hay que modificar o que hay que integrar, encontrado lo mejor y uniendo lo mejor de los dos mundos

Alejandra Aljure: Yo lo complementaría con una cosa y es el trabajo enorme que ha sido llegar hasta la transacción y al anuncio, pero conscientes del doble trabajo que se nos viene.

Realmente es un trabajo muy intenso, pero con la tranquilidad de que lo vamos a sacar adelante porque tenemos al equipo, porque tenemos las ganas, y porque tenemos el ímpetu para hacerlo. Esto es anecdótico, pero cuando hicimos el anuncio con ambos equipos de fue muy positivo y eso también nos da indicios de que puede ser muy exitoso el camino que viene, en el que vamos a tener presente la vocación y las ganas del equipo de que sigamos adelante, y de que, como dice Cami, no es un tema de imposición de nada, sino de complementariedad de lo que somos y de lo que podemos construir para todo el mercado.

Entonces, sin duda lo que viene es muy grande, pero también es parte de lo que hemos venido organizando. LLYC ha hecho varias adquisiciones alrededor del mundo y dentro de todo ese proceso, hemos aprendido mucho qué viene dentro del después de la transacción; y lo que viene ahora es un trabajo exhaustivo en términos de reuniones, comités, y tiempo importante para poder cerrar este año como queremos cerrarlo que es ya teniendo Dattis by LLYC y, con el objetivo de que el otro año se de la integración ciento por ciento.

Camila Gómez: La gente está muy ilusionada, la gente, que entendió ayer el mensaje como una oportunidad de crecimiento porque nos convertimos realmente en el líder de las relaciones públicas, entendió que vamos a ser un volador y que la oferta de servicios se amplía y se robustece.

Internamente, el talento está a la expectativa, pero con mucha visión de crecimiento. Ven esto, para ellos ,como profesionales y como personas, como una oportunidad inmensa. Entonces sentimos buena recepción por parte de la gente, y sabemos que van a colaborar y a hacer parte de todo este proceso de transición y de formación en lo que se viene de la integración.

Revista P&M: Sus respuestas llevan a otra pregunta: quisiera saber si las estructuras de Dattis se van a mantener, las personas, los liderazgos, o ¿va a haber reorganización?

Alejandra Aljure: En Dattis By LLYC, que es lo que se viene en 2024, todo se mantiene exactamente igual. De hecho, la independencia de las dos estructuras se mantienen, por lo mismo, porque es un proceso que hay que seguir migrando para el 2025, pues cuando será un solo LLYC en esa nueva estructura.

Lo que le hemos dicho a las personas es: esto no significa cambios negativos para la gente, todo lo contrario, son oportunidades para crecer. Es una dimensión de negocio que requiere el talento que hay hoy en día dentro de cada las compañías. Creo, siendo muy ambiciosa y lo hablábamos ayer con Cami, que vamos por más, nunca menos.

Camila Gómez: La apuesta es sumar, es entender que si ya quedamos siendo los líderes del mercado, con una oferta para más de 140 clientes, queremos más. Entonces, eso requiere una estructura. Se requiere una cantidad de talento, y la multidisciplinariedad impresionante, porque nos fortalecemos desde el lado de Dattis, con esa oferta de marketing que tiene LLYC globalmente y pues ahí va a haber una cantidad de talento nuevo.

Seguramente vamos a traer a la mesa nuevos temas, nuevas profesiones, nuevos profesionales que le van a sumar a toda esta sinergia. Entonces, claro, si queremos ser los líderes, que ya lo somos, pues la idea es sumar y eso supone que la estructura también crezca.

Revista P&M: Dattis es líder en PR y LLYC en marketing y soluciones de marketing. Con esto en mente, aparte de la consolidación de las dos empresas, ¿Cuál es su reto provincial, cómo visualizan esta nueva compañía?

Alejandra Aljure: Creo que lo más importante es que los clientes sepan que en LLYC, y con Dattis by LLYC, están encontrando una oferta integral para sus áreas. Es decir, hoy dentro de nuestra compañía cualquier cliente, no solamente nuestros clientes tradicionales, pueden encontrar soluciones de principio a fin. Cuando hablamos de hacer solamente desde el frente de relaciones públicas, dejamos de lado toda una oferta que es muy importante para nosotros y sobre la cual estamos migrando hace un tiempo en términos de marketing, en donde hoy nosotros podemos desarrollar campañas creativas, campañas digitales 360 de lo que se necesite, modelos de conversión, implementación de data, e inteligencia artificial. Hay un modelo globalmente muy robusto, con esa visión que mencionaba Cami de implementación y de incorporación de profesionales que antes o hace dos años no veíamos en compañías como las de nosotros. Entonces, hoy cualquier marca puede llegar a LLYC o a Dattis by LLYC a decir “quiero lanzar una campaña” y hoy nosotros tenemos la capacidad de poder hacerla de principio a fin, con todo lo que se necesite para el lanzamiento de una campaña, una iniciativa o un proyecto, desde asuntos corporativos y de marketing.

Entonces, el principal desafío va a estar en que el mercado sepa y conozca que nosotros somos un player, que podemos competir en diferentes disciplinas y que podemos entregar cualquier solución de las que tenemos puestas sobre la mesa.

Camila Gómez: Aquí tenemos expertos de talla mayor en los dos frentes de Corporate Affairs y marketing, entendiéndolos como las dos grandes aristas o verticales de servicio.

Por ejemplo, aquí hay una trayectoria impresionante en generar noticia y en acercarse a los públicos de interés. A veces las áreas de marketing y las áreas de comunicaciones rivalizan o están muy independientes la una de la otra y no hay ese actor articulador que realmente une muy bien esos dos mundos. Creo que una oferta y un conocimiento como el que se logra con funciones como las que tienen LLYC y Dattis by LLYC es algo que definitivamente es muy potente para el mercado y para esas dos áreas.

Revista P&M: Quisiera saber si, a partir de esta adquisición, tienen en mente una cosa, un tema en el que quieran volverse poderosos y ofrecer un diferencial, aparte de mercadeo y PR.

Alejandra Aljure: Creo que esto es más una visión global de LLYC y es poder tener servicios integrados. Integrados quiere decir no solamente poder atender a los de marketing, sino atender asuntos corporativos, y entender que las soluciones están construidas desde miradas complementarias e integrales. Entonces no voy como en la casuística, porque a veces es más fácil explicarlo así, pero para desafíos que antes resolvíamos con asuntos corporativos de manera más tradicional, solamente con el ejercicio de medios,estamos incorporando prácticas del mundo del mercadeo que hacen mucho más potente la relevancia de las marcas, y es un ejercicio que nosotros llamamos ser audaces dentro del mercado.

Y esa audacia está precisamente en poder desarrollar nuevas soluciones. Entonces, para nosotros la apuesta y la mirada es: tecnología y creatividad al servicio de soluciones integradas.

Camila Gómez: Hay un tema que las organizaciones tienen que pensar y a veces se desdibuja y es una palabra clave: reputación. Todo ese trabajo articulado construye reputación y eso no se hace de manera aislada, mirando por un lado el mercadeo, como lo decía en la respuesta anterior, y por otro lado la comunicación con medios o con los públicos de interés. Desde todos los frentes se debe construir la reputación global de una organización y nosotros sí somos expertos en eso.

Unidos, además, tenemos una oferta 360 desde mercadeo y desde comunicaciones o desde lo que llamamos Corporate First Marketing, y eso es muy potente.

A continuación mostramos la forma en que se organizará el nuevo LLYC, que incluye Dattis by LLYC, con dos verticales de servicios, Corporate Affair y Marketing Solutions, que le permiten a cada agencia mostrar sus áreas de experticia. Todas las imágenes son cortesía de LLYC para la Revista P&M:

