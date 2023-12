NH Hotels y NH Collection preparan la edición de navidad de su programa de “Together With Love”

Minor Hotels, propietario, operador e inversionista de hoteles con cartera de 540 hoteles y resorts en 56 países, anunció la edición navideña de su programa "Together with Love". En esta ocasión, la iniciativa busca llevar alegría a las comunidades donde operan los hoteles NH y NH Collection en Latinoamérica.

En la semana previa a la navidad, los colaboradores de Minor Hotels organizarán una celebración anticipada de navidad, integrando diversas actividades lúdicas, presentaciones musicales, manualidades y meriendas para las comunidades locales. Una característica distintiva de esta edición será el énfasis en acciones sostenibles, utilizando materiales reciclados en las manualidades para fomentar la creatividad y la conciencia ambiental.

“Las manualidades con materiales reciclados serán el hilo conductor de la propuesta, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental” , destaca Jenifer Vanegas Valencia, directora de comunicaciones de Minor Hotels, América.

Esta noble iniciativa forma parte de las tres ediciones anuales del programa, que reflejan el compromiso constante de Minor Hotels con el voluntariado corporativo. “El voluntariado es una ventana hacia un mañana mejor para todos, y nuestra cultura “Citizenship Mindset” impulsa acciones que generan un impacto positivo sostenible”, enfatiza Oscar Restrepo, director general de la región Andina de Minor Hotels.

La participación en "Together With Love" involucra a todos los equipos de Minor Hotels, desde directores de hoteles hasta huéspedes y proveedores. La compañía anima a la donación de alimentos no perecederos y juguetes, siendo bienvenida la contribución de todos para hacer de esta temporada festiva un momento especial para aquellos menos afortunados.

En ediciones anteriores, esta iniciativa solidaria ha logrado hitos, incluyendo la entrega de más de 3000 meriendas, 4000 juguetes y artículos escolares a más de 25 fundaciones en Latinoamérica.

En Colombia, los empleados de los hoteles NH y NH Collection participarán activamente en esta causa, donando regalos para los niños de diversas fundaciones en el país. En Bogotá, se tiene previsto donar 350 regalos y proporcionar 700 meriendas a la Fundación Amiguitos Royal, como parte del compromiso continuo de Minor Hotels con la responsabilidad social y el bienestar comunitario.

