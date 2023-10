LIVING IN DENIM, una colección de GEF para todos

La nueva colección Living in Denim, presenta una gran variedad de prendas de denim para todos los días.

¿Alguien dijo denim?

¡Sí!, es la respuesta de millones de personas que diariamente se visten con el tejido más icónico del mundo de la moda. Jeans, chaquetas, faldas, bermudas y shorts; son algunas de las prendas de denim que han llegado al clóset de muchos y Gef lo sabe. Precisamente, su nueva colección Living in Denim, presenta una gran variedad de prendas de denim para todos los días.

Para Gef, una de las marcas de moda más importantes del país, el denim es clave, no solo por su versatilidad y estilo, sino, además, por la estrecha relación que tiene con las tendencias que hoy dominan el streetwear como las siluetas cargo, el second hand y el denim on denim. Tendencias presentes en su nueva colección con una amplia propuesta de fits y lavados, pensados para toda la familia.

Una prenda de denim nunca es suficiente

Solo basta salir a la calle para comprobarlo y ver que los outfits de la gente suelen incluir más de una prenda de denim. Justamente, para darle más opciones a todos, Gef tiene una amplia gama de siluetas en jeans: los mom fit, los regular o los skinny, son algunos de los más populares. Además, están los shorts, una prenda que llegó para quedarse en el clóset y ser la mejor alidada del verano.

La nueva colección propone para ellas jeans desestructurados con bolsillos cargo, fuelles con tapas y silueta wide leg que sigue muy fuerte esta temporada. También, encontramos una falda larga de abertura frontal y bolsillos utilitarios; chaquetas tipo crop, es decir, a la cintura y con cuello estilo nerú. Así mismo, una chaqueta de denim negro de fit oversized con efectos de lavado suave, hombros caídos y cinturón. De igual forma, Living in Denim incluye tres prendas muy en tendencia: un chaleco, un croptop estilo corset y un vestido corto de manga larga con cinturón.

Para los hombres, la colección trae jeans de silueta ochentera, bota recta, con la opción de doblarla, para generar contraste con la apariencia del denim. Otra prenda clave esta temporada es la bermuda, que llega más larga y con múltiples bolsillos, ideal para climas más cálidos; y por supuesto, están las chaquetas amplias con muchos detalles en su construcción: bolsillos, cuello tipo nerú y cierre frontal.

El denim con desgastes, lavados y apariencia vintage

Living in Denim es una colección influenciada por la tendencia second hand, es decir, prendas de denim de apariencia vintage con textura cruda y lavados limpios. A esta tendencia se une el black denim, así la colección se mueve entre una gama de azules y negros con lavados oscuros, medios y claros; las tonalidades perfectas para crear outfits versátiles o, mejor aún, alinearse a la tendencia denim on denim, en otras palabras, vestirse totalmente de denim.

Una colección para todos

El denim tiene un lugar muy especial en el portafolio de Gef, eso también incluye a los niños y las niñas y, en el caso de Living in Denim, claramente, la tendencia Mini me es protagonista, aquí los más pequeños se visten como los adultos: jeans, chaquetas, bermudas, jumpsuits y shorts, hacen parte de una colección llena de moda para el universo Kids.

¿Qué esperas para tener tu look de denim? Living in Denim está disponible en Gef.co, en las tiendas Gef de todo el país y en almacenes de cadena.

