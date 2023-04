Podcast: Perspectivas de la salud mental desde la comunicación y los Influencers en Latinoamérica con Silvia Martins - Ep. 80

Silvia Martins, es experta en periodismo de salud, su interés hacia este enfoque nace desde sus inicios en la carrera en periodismo en donde vio el impacto que tiene este tema en la vida de las personas. Actualmente en su cargo como vicepresidenta regional de la práctica de salud en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay en BCW Latinoamérica, tiene como reto conocer muy bien cada uno de los sistemas de salud de la región, así como entender los desafíos, cómo funcionan y cómo son las dinámicas de estos, ya que esto determina su conexión con los clientes de la compañía.

"No todo el mundo se interesa por estos temas o les pueden parecer muy complejos, pues hay que estudiar e investigar mucho. Uno tiene mucha responsabilidad porque los temas son complejos, pero al mismo tiempo es súper satisfactorio; yo creo que eso es lo que ha hecho que en estos 16 años, no me aparte de la comunicación de salud” expresó.

La importancia de la salud mental en 2023

Según el reporte Ipsos (estudio que mide las principales preocupaciones a nivel global con respecto a la salud), en 2022 la salud mental ocupó el segundo lugar como la mayor preocupación de las personas de todo el planeta, superado por el COVID-19; desplazando al cáncer que se encontraba en el segundo lugar.

Esto demuestra que la salud mental le importa e interesa a la gente, según Silvia desde la comunicación se debe estar muy atento a lo que sucede con respecto a este, ya que más allá de ser tema de opinión pública, la salud mental tiene un impacto directo en la salud pública, en el desarrollo económico y social de los países. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030.

Los influenciadores y la salud mental

Para Silvia este es un tema muy controvertido ya que uno de los más grandes desafíos que enfrenta la salud mental es el estigma, que está asociado a la desinformación y a los estereotipos que hay con respecto a los trastornos. El hecho de que existan influenciadores que aborden este tema,y que cuenten cómo lo han vivido ayuda a visibilizar y concientizar acerca de este problema; y así mismo, ayudan a identificar algunas señales de alerta y buscar ayuda.

Finalmente nuestra invitada nos dió recomendaciones de creadores de contenido y expertos para quienes estén interesados en conocer más sobre el tema, así mismo nos brindó unos consejos para cuidar la salud mental y para no caer en el consumo tóxico de redes y plataformas sociales.

