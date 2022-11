La galería virtual de Pony Malta para las niñas artistas

Muchas mujeres a través de la historia fueron borradas de los registros, libros y bitácoras del arte, solo por ser mujeres; es por este motivo que Pony Malta decide crear este proyecto bajo el nombre de “Artistas Reales”.

Esta iniciativa se basa en crear un galería virtual en la cual se dará a conocer la importancia de estás mujeres; además, busca que las niñas colombianas compartan sus creaciones tales como pinturas, ilustraciones o fotografías y las firmen, para posteriormente exponerlas en una galería virtual creada por la marca.

Pony Malta Planea visibilizar el talento femenino; por esto quiere que todas las niñas interesadas accedan a la convocatoria a través de www.ponymalta.com.co/artistas-reales donde podrán subir sus creaciones desde el 11 de octubre.

Esta acción, responde a un contexto histórico, en el que, en el pasado, las mujeres no podían firmar sus propias obras debían recurrir al uso de seudónimos masculinos para ser relevantes en el mundo del arte.

Muchas artistas debían hacer esto como es el caso de J.K. Rowling escritora de las obras de Harry Potter o la pintora Margaret Kane que su trabajo era vendido bajo el nombre de su esposo Walter Kane quién la maltrataba y abusaba de ella psicológicamente.

“Desde Pony Malta buscamos brindar mayor visibilidad a las jóvenes artistas que están iniciando en este camino, de la mano de referentes del pasado que no fueron reconocidas por sus obras porque no podían firmarlas con sus verdaderos nombres. Buscamos que todas las jóvenes artistas puedan compartir su arte para que el país conozca su trabajo y sus nombres y así visibilizar su talento”, mencionó Alejandro Lotta, head de marketing de bebidas no alcohólicas.

Adicionalmente, la marca también creó un podcast bajo el mismo nombre “Artistas Reales” de diez episodios de audioguías en Spotify, en el que todos los interesados podrán conocer la historia real de algunas de las artistas mundiales más reconocidas. En el primer y segundo episodio podrán conocer la historia de Yayoi Kusama y Gabriele Münter.

También te puede interesar: She is global forum 2022 llega a Cartagena