She is global forum 2022 llega a Cartagena

She is global forum 2022, uno de los foros de empoderamiento femenino más grandes de Latinoamérica, que busca conectar, impactar y construir ecosistemas de inspiración y desarrollo para potencializar el liderazgo femenino.

En esta edición, el foro contará con escenarios como el Innovation Tank, que conectará inversionistas, empresarios y emprendedores para visibilizar los emprendimientos de los participantes y que puedan construir relaciones y negocios a corto, mediano y largo plazo. También se dispondrá el Women's Pavilion una zona comercial donde las marcas podrán, a través de experiencias, visibilizar sus productos, servicios, buenas prácticas e innovaciones.

Durante el evento también se realizará la gala de los She Is Global Awards, un reconocimiento a las mujeres más destacadas de Latinoamérica y el mundo en diferentes áreas como: Mujer Empresaria del Año She Is, Mujer She Is del Año en Marketing y Liderazgo, Mujer She Is del Año en la defensa de los Derechos Humanos y Paz Mujer She Is del Año en Medio Ambiente, entre otras categorías, donde las empresas pueden postular a las mujeres destacadas en estas áreas.

Patrocinadores como Coca-Cola, BCW y TikTok, al igual que grandes organizaciones como, Ecopetrol, Cenit, Esenttia, Fundación CEA, Diageo, Bancolombia, PepsiCo, Banco de Bogotá, Fundación WWB, Bavaria, 9Alliance, Sanofi, TGI, Comfama, Mibanco, y aliados como ONU Mujeres, Pacto Global, The Biz Nation, Mujeres Fintech, iNNpulsa, Procolombia, Afidro, Mpodera,son algunos de los que apuestan por la transformación de todos los sectores en materia de equidad de equidad de género y empoderamiento femenino.

También le puede interesar: 88% de las empresas se están quedando atrás