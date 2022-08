Asylum, agencia nacida en Colombia, es parte del prestigioso índice Inc. 5000

El pasado 16 de Agosto, desde la ciudad de Nueva York, Asylum, en cabeza de su CEO y socio, Eitan Shoval, recibió la gran noticia de estar dentro de la lista anual Inc. 5000 del 2022; reconocimiento que se otorga a las 5000 empresas privadas con mayor crecimiento en Estados Unidos, quedando en el puesto 4.555 por el crecimiento que alcanzó como compañía privada en los últimos tres años y ubicándose en el puesto 364 en el estado de la Florida, 465 entre compañías de publicidad y marketing y por si fuera poco, es el puesto 161 en Miami.

Inc 5000 hizo un reconocimiento a las empresas que demostraron resiliencia por el impacto de Covid-19, además de resaltar el crecimiento en los últimos tres años de manera continua.

"El logro de construir una de las empresas con más rápido crecimiento en los Estados Unidos, a la luz de los recientes obstáculos económicos, no puede ser exagerado", dice Scott Omelianuk, editor en jefe de Inc. "Inc. está encantada de honrar a las empresas que se han establecido a través de la innovación, el trabajo duro y la respuesta a los desafíos de hoy”.